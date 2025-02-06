Навіщо Росія влаштовує вибухи біля ТЦК: експерт усе пояснив

Росія організовує вибухи біля ТЦК та СП в Україні, щоб посіяти паніку та недовіру у суспільстві до Сил оборони. Ще одна ціль ворога – аби люди боялися навіть просто ходити до ТЦК через страх постраждати.

Таку думку ексрадник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко висловив у ефірі "Київ24".

Мартиненко звернув увагу, що за рік в Україні було зафіксовано вже дев’ять вибухів біля різних Територіальних центрів комплектування. Для скоєння цих злочинів росіяни вербують за гроші тих людей, які мають антиукраїнські настрої.

"Цих людей вербують російські спецслужби. Такі люди є. Мало того, такі люди ще й будуть і надалі. Вербують по різних причинах – починаючи від того, що їм обіцяють якісь досить невеликі кошти. Ідеологічних чи ідейних, які би були налаштовані за ідею підривати пояси камікадзе, в принципі не було. Але тим не менш, російські спецслужби відпрацьовують тих, хто має антиукраїнські настрої", – розповів ексрадник очільника МВС.

Він акцентував, що правоохоронці запобігають скоєнню величезної кількості таких злочинів.

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Мартиненко також пояснив мету росіян.

"Перша мета – це посіяти паніку, розкол у суспільстві, недовіру до Сил оборони, і створити такий фоновий шум про те, що от дивіться, як у нас наші громадяни противляться мобілізації, обороні. Це одна з тих великих задач, які ставить перед собою російська пропагандистська машина. З іншого боку створюється шум для того, аби люди, які мали би чи могли би йти до ТЦК і СП, мали таку долю якогось страху, щоби туди не йти, бо там може вибухнути", – розповів експосадовець.

Він наголосив, що найголовніше – запровадити в Україні закон про унеможливлення незаконних дій з боку працівників ТЦК, аби у ворога не було можливості спекулювати на відео про "бисифікацію" і на незаконних збагаченнях військкомів.

Нагадаємо, напередодні голова Нацполіції України Іван Вигівський повідомив, що за підривами ТЦК та адмінбудівель поліції стоїть ФСБ Росії, а головна мета ворога – дискредитація ролі ТЦК та правоохоронців у суспільстві.

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