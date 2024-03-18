Навіщо Росія закидає нас фейками про українську владу та армію

Зараз Росія прагне підірвати стійкість українців, нашу довіру до армії та уряду. Таким чином у Кремлі мріють зупинити український спротив, знизити рівень підтримки Збройних Сил України, підірвати морально-психологічний стан, схилити українців до деструктивних рішень та зруйнувати віру у можливу перемогу.

Детальніше про інформаційні виклики нам розповіла керівниця VoxCheck Світлана Сліпченко.

“Якщо раніше російська пропаганда дуже часто вдавалася до різноманітних вигадок, на кшталт про так званий нацизм в Україні, біолабораторії США та багато іншого абсурду, то зараз – це спроби розхитати українське суспільство. Мова іде про те, щоб викликати гнів, обурення, недовіру і спрямувати цей гнів та обурення не проти справжнього ворога, проти Росії, а спрямувати його у пошуках так званого внутрішнього ворога. А для цього доволі часто використовують, зокрема, образ української влади”, - стверджує Світлана Сліпченко.

Зокрема, для того, щоб очорнити українську владу, росіяни часто продукують фейкові повідомлення про корупцію. Так, нещодавно кремлівські телеграм-канали із посилання на англомовне медіа The Islander писали, нібито Володимир Зеленський через довірених осіб купив дві яхти – “Lucky Me” та “My Legacy” – за $75 млн. Як “доказ” вони додавали фото та нібито документи про купівлю цих яхт.

Насправді ж – це фейк. Документи про купівлю яхт підробили, на що вказує декілька помилок, а компанії, які володіють яхтами, підтвердили, що їх ніхто не купував і вони досі виставлені на продаж.

“Існує декілька підтипів повідмолень, які російська пропаганда може використовувати для того, щоб дискредитувати українську владу і гіперболізувати проблему корупції в Україні. Один із таких підтипів – нібито українська влада, байдуже чи то президент, чи то представники уряду або депутати, або на місцевому рівні представники влади нібито наживаються на війні і нібито ледве не від отриманої міжнародної допомоги купують собі якісь коштовні речі, будуть маєтки тощо. Інші типи повідомлень пов'язані з тим, що західну допомогу, яку ми отримуємо, військову допомогу, воєнну техніку, боєприпаси тощо, Україна, зокрема українська влада нібито масово перепродає на чорні ринки, за кордон і у місця інших бойових дій, інших конфліктів”, - підкреслила керівниця VoxCheck.

Разом з тим, щоб підірвати довіру до влади, російська пропаганда від самого початку повномасштабного вторгнення спекулює тим, що українські політики нібито тікають за кордон.

Зокрема, на початку 2024 році у мережі поширили інформацію, нібито Володимир Зеленський готується тікати до США за наказом Вашингтону, бо термін його президентства закінчується 31 березня 2024 року. Як намагається переконати кремлівська пропаганда, йому та його сім’ї вже підготували будинок у Флориді.

Утім, це – фейк. Виявилося, що надані “докази” не відповідають дійсності.

“Цікаво, що Росія не відмовляється від цієї тези протягом усього повномасштабного вторгнення. З перших днів повномасштабного вторгнення ми чули фейки про те, що нібито Зеленський втік з Києва, він вже у США, чи він вже у Польщі, чи будь-де ще. Навіть станом на зараз це неправда. Ми знаємо, що президент був в Україні весь час. Єдине що, Росія зараз використовує складніші технології, щоб це довести – фальсифікують документи, щоб показати нібито він ледве не отримує громадянство інших країн тощо”, - вважає Сліпченко.

Не оминає кремлівська пропаганда і можливості створити маніпуляції щодо теми оголошення “стану війни” в Україні. Відтак, у мережі поширювали інформацію, що в Україні спеціально не вводять “стан війни” замість “воєнного стану”, оскільки тоді депутати та держслужбовці звільняються, а потім мобілізуються. Водночас влада начебто переходить до президента та 5-ох основних генералів.

Світлана Сліпченко пояснює: “Це надзвичайно популярний зараз фейк. Багато прикладів ми бачили, що циркулювали, зокрема у тіктоці, у рілс в інстаграмі, і у ютуб-шортс, тобто всі формати вертикальних відео. Такі відео спрямовані на те, щоб викликати у людей обурення та гнів. Супроводжуються такі тези ще і тим, що нібито в умовах так званого “стану війни” не лише мають мобілізувати депутатів тощо, а й що нібито влада має переходити до генералів, що нібито мають пробачити українцям всі їхні борги. Загалом тут ціль – знову розхитати українське суспільство”.

Насправді ж “стан війни” – це винятково процес зовнішньої політики держави, який має формалізувати стан між країнами, тоді як “воєнний стан” – це про внутрішню політику. Наразі, щоб перебувати у стані війни, необов’язкові офіційні документи, які б це затверджували.

Також в українському законодавстві, що стосується бойових дій та оборони, не вказано про розпуск ВРУ, перехід влади до генералів, зняття всіх боргів з громадян тощо. Тож, як бачимо, всі спроби Росії роз'єднати українців на ґрунті цього питання розбиваються об реальність.

Щоденно Росія відточує свої пропагандистські навички й намагається створити все більш вигадливу дезінформацію, тож слід бути насторожі та дотримуватися правил медіаграмотності.

“Вся російська пропаганда на ці теми буде спрямована на те, щоб спровокувати у вас емоції, переважно негативні. Викликати гнів, обурення, зневіру, підбурювати до різноманітних дій. Якщо перед вами не об’єктивна і не збалансована новина, а саме емоційне повідомлення, яке провокує у вас описані негативні емоції, немає посилань на джерела, та й взагалі – якщо перед вами просто набір епітетів, закликів до дій і знову-таки емоцій – це саме той момент, коли треба задуматися, що взагалі перед вами, хто, чому і навіщо підбурює вас до якихось дій та емоцій”, - зазначила керівниця VoxCheck Світлана Сліпченко.

Якщо ж новина вже викликала у вас емоції, ви хочете поширити її або прокоментувати, зробіть паузу. Проаналізуйте повідомлення і тільки тоді ухвалюєте остаточне рішення.

Крім того, не довіряйте анонімним джерелам. Шукайте інформацію та її підтвердження на офіційних ресурсах та у медіа, які маю гарну репутацію та слідкують за якістю своєї роботи.

Пам'ятайте, що Росія активно атакує Україну не тільки на фронті, а й інформаційно, намагається роз'єднати нас та залишити без підтримки партнерів. Пильнуйте свій медіапростір та не дозволяйте ворожій дезінформації вплинути на вас.

Цей матеріал підготовлено в рамках «Всеохопної інформаційно-просвітницької кампанії з протидії дезінформації», що впроваджується 1+1 медіа та Smart Angel у співпраці з експертними організаціями за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю редакції і не обов'язково відображає позицію ЄС.