Навіщо росіяни риють окопи вздовж пляжів в Криму: Ягун надав дві причини

Окупанти РФ вирили вздовж пляжів українського півострова Крим сотні кілометрів окопів. Чи можуть мати укріплення хоч якийсь сенс?

В ефірі телеканалу FREEДОМ генерал-майор запасу Служби безпеки України, заступник голови СБУ (2014-2015 рр.) Віктор Ягун відповів на це питання та надав дві можливі причини риття.

“Окопи на березі, на пляжі, на піску, це взагалі… Я собі просто не уявляю такого. Будь-який шторм знищить ці окопи за один день. Сенс їхнього копання, я так думаю, дійсно для якогось місцевого залякування. І для того, щоби списати чергові якісь пристойні суми в бюджеті. Більше якоїсь логіки в їхньому спорудженні я просто не бачу”, — припустив Ягун.

Він нагадав, що російські окупанти за останні роки перетворили Крим на величезну військову базу. За його словами, кількість військ, яка там базується починаючи з 2014 року, збільшилася в рази.

"Кількість населення збільшилася саме за рахунок приїжджих. Це, зокрема, і сім’ї військовослужбовців”, — додав Ягун.

Від самого початку окупації, за словами, було зрозуміло, що Росія не зацікавлена в розвитку півострова, у курортних сезонах і створенні якихось умов для нормального проживання місцевого населення.

“Росія просто перетворює цю територію на такий, ну, грубо кажучи, “авіаносець” без команди. Військовий “авіаносець”, який стоїть на причалі й намагатиметься загрожувати всьому Чорноморському регіону”, — сказав Ягун.

Він додав, що деокупація Криму може відбутися дуже швидко. Для цього, за його словами, необхідно позбавити забезпечення російське угруповання. Забезпечення всього військового контингенту просто неможливе без того, що вони хочуть мати: сухопутний коридор із півостровом і Кримський міст. І деокупація відбудеться в природний спосіб, тому що така кількість військ і тих, хто їх забезпечує, потрапить у так званий "капкан".

"Якісне забезпечення і людей, насамперед, і військ просто неможливе без нормального транспортного сполучення з Росією. Тому, я сподіваюся, якщо ЗСУ звільнять коридор, якщо зможуть ліквідувати можливість використання Кримського мосту, все угруповання російських військ дуже швидко почне вихід із Криму”, — сказав Ягун.

Додамо, що Віктор Ягун зазначав раніше, якщо український дрон приземлиться в Кремлі. Всі погрози та заяви про так звані "червоні лінії" – лише блеф ворога.

Такеож відомо, що у Москві на дах будівлі Міноборони РФ встановили ППО (відео).

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