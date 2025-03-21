Навіщо Трампу контроль над Запорізькою АЕС: експерт назвав несподівану версію

Один з українських нардепув начебто пропонував США використання найбільшої в Європі АЕС для майнінгу криптовалюти.

Президента США Дональда Трампа, ймовірно, зацікавила ідея спільного використання Запорізької АЕС як енергетичного хабу для майнінгу криптовалюти.

Таку думку висловив відомий український політолог Володимир Фесенко в інтерв’ю виданню Charter97.

За його словами, один із українських депутатів просував у США ідею спільного використання Запорізької АЕС як енергетичного хабу для майнінгу криптовалюти, а також для розвитку технологій штучного інтелекту. Таку ідею використання найбільшої в Європі АЕС він, нібито, пропонував через посередників і Трампу, і Маску.

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"Можливо, ця ідея зацікавила Дональда Трампа та його оточення. Він ласий на такі екстравагантні бізнес-проєкти, може й цим зацікавився", - припустив Фесенко.

Однак, за словами політолога, президент Росії Володимир Путін, який зараз контролює українську атомну станцію, навряд чи зацікавлений щось віддавати.

"Він, навпаки, хоче легалізувати те, що захопив в Україні", - наголосив Фесенко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що всі атомні електростанції України належать державі, а Запорізька АЕС (ЗАЕС), яка перебуває під російською окупацією, також є українською власністю.

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