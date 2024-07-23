Навіщо Україна відправляла посла у Придністров'я і до чого тут Росія: Кулеба пояснив ситуацію 

Голова МЗС України пояснив, що Київ узгоджує з Кишиневом усі свої контакти з невизнаним Придністров'ям.

Київ підтримує контакт із невизнаним Придністров'ям через посла з особливих доручень Пауна Роговея й виключно в координації з Кишиневом.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Newsmaker.

Він пояснив, що Україна є учасницею процесу придністровського врегулювання у форматі "5+2", й саме тому проводить консультації з усіма його сторонами, зокрема з представниками Москви, Кишинева та Тирасполя.

Міністр зазначив, що Паун Роговей регулярно проводить зустрічі з Вадимом Красносельським, який де-факто є лідером Придністровського регіону, але ці зустрічі обов'язково узгоджуються з Кишиневом. Жодних неузгоджених кроків чи ініціатив з боку України щодо Придністров'я не було і не буде.

Дмитро Кулеба наголосив, що чинний формат врегулювання придністровського конфлікту "5+2" є недієздатним через те, що у ньому бере участь Росія. На думку міністра, найефективнішим інструментом був би прямий діалог сторін конфлікту у форматі "1+1", тобто переговори і консультації між Кишиневом і Тирасполем без зайвих посередників.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду спростувала інформацію про те, що Україна нібито пропонувала "вирішити" силовим шляхом проблему із невизнаним Придністров’ям. Вона наголосила, що для Молдови вирішення придністровського конфлікту можливе лише мирним шляхом.

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