Навіщо залишати взимку в автомобілі наповнювач для котячого туалету: ви будете здивовані

Для водіїв холодна пора року найбільш клопітка. Адже потрібно підготувати автомобіль до зими. Але є одна проблема, яку можна легко і просто вирішити за допомогою наповнювача для котячого туалету. Дізнайтеся більше в матеріалі ТСН.ua.

Наприкінці осені та взимку, коли за вікном вже мінусова температура, водіїв часто діймає така проблема як запітнілі вікна. Запотівають вони через високу вологість: у повітрі на вулиці досить багато води та ще й вона потрапляє з дощем чи снігом через відчинені двері. Зазвичай, щоб позбутися конденсату на вікнах, потрібно додатково вмикати підігрів лобового та заднього скла чи обігрів. А потім ще й чекати на результат.

Щоб не витрачати на підготовку до дороги щоранку багато дорогоцінного часу, потрібно запастись звичайним наповнювачем для котячого туалету. Однак, брати потрібно не будь-який, а силікагелевий. Силікагелем називають висушений гель, який утворюється з перенасичених розчинів кремнієвих кислот. Він — відмінний сорбент, який може швидко ввібрати велику кількість вологи.

Часто маленькі пакетики з таким же матеріалом можна побачити всередині нового взуття. Їх кладуть туди, щоб нова річ не зіпсувалася.

Звичайно, ви можете замовити і сам силікагель. Він продається в інтернет-магазинах і виготовляється спеціально для зберігання ліків, одягу, взуття. Але наповнювач для лотка придбати набагато простіше в будь-якому зоомагазині чи супермаркеті.

Щоб отримати результат, напівпрозорі кульки потрібно розфасувати по різних полотняних мішечках. Зверніть увагу, що матеріал повинен добре пропускати повітря. Якщо вас не надто хвилює естетична сторона, тоді можете взяти звичайні шкарпетки. Головне — міцно зав'яжіть їх, щоб не висипався вміст.

Конденсат на вікнах не буде утворюватися, якщо покласти один такий мішечок з наповнювачем в дверні кишені або під сидіння першого ряду, а другий — під заднє скло. Якщо ж скло все-рівно продовжує пітніти, додайте ще один мішечок під лобове скло.

Завдяки силікагелю можна позбутися зайвої вологи в повітрі салону, тому вікна не будуть запітнівати всередині, а зовні не з'являтиметься крижана паморозь, коли автомобіль довго стоїть на морозі.