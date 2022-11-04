Навіщо заливати олію в раковину та унітаз: незвичне використання продукту

Цей простий лайфгак допоможе заощадити ваш час та позбавить від необхідності викликати сантехніка.
Часто, коли господарі надовго від'їжджають з будинку, з раковини та унітазу починає йти неприємний запах, від якого важко позбутися. Для профілактики використовують спеціальні засоби, а також викликають сантехніка. Проте не варто поспішати. Спробуйте спочатку цей лайфгак з соняшниковою олією.
Цей продукт утворить захисну плівку, яка не дасть неприємному запаху з раковини чи унітазу проникати всередину будинку. Особливо корисна така порада у випадку, коли вам потрібно надовго покинути дім.
Що потрібно запам'ятати:
- Заливати соняшникову олію потрібно тоді, коли вже всі інші справи перед від'їздом у заміському будинку чи квартирі зроблені.
- Олію варто заливати дуже обережно.
- Вона допоможе захиститися від запахів на період до трьох місяців.
Перед використанням олії також потрібно звернути увагу на таке:
- Відкрийте і очистіть сифон, лише після цього заливайте в раковину олію.
- Якщо ви не збираєтесь утворювати захисну плівку або вам це не потрібно, краще олію не лити.
- Не варто боятися, що потім труби можуть засмітитися. Їх доволі легко очистити за допомогою спеціальних засобів.
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