Навіщо заливати олію в раковину та унітаз: незвичне використання продукту

Цей простий лайфгак допоможе заощадити ваш час та позбавить від необхідності викликати сантехніка.

Часто, коли господарі надовго від'їжджають з будинку, з раковини та унітазу починає йти неприємний запах, від якого важко позбутися. Для профілактики використовують спеціальні засоби, а також викликають сантехніка. Проте не варто поспішати. Спробуйте спочатку цей лайфгак з соняшниковою олією.

Цей продукт утворить захисну плівку, яка не дасть неприємному запаху з раковини чи унітазу проникати всередину будинку. Особливо корисна така порада у випадку, коли вам потрібно надовго покинути дім.

Що потрібно запам'ятати:

Заливати соняшникову олію потрібно тоді, коли вже всі інші справи перед від'їздом у заміському будинку чи квартирі зроблені.

Олію варто заливати дуже обережно.

Вона допоможе захиститися від запахів на період до трьох місяців.

Перед використанням олії також потрібно звернути увагу на таке:

Відкрийте і очистіть сифон, лише після цього заливайте в раковину олію. Якщо ви не збираєтесь утворювати захисну плівку або вам це не потрібно, краще олію не лити. Не варто боятися, що потім труби можуть засмітитися. Їх доволі легко очистити за допомогою спеціальних засобів.

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