Навіщо Кремль б’є по Україні "Орєшніком": експерт назвав справжню мету Путіна

Ракета "Орешнік" / © ТСН

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Російські ракети «Орешнік» без ядерного спорядження поступаються за руйнівною силою іншим засобам ураження, а найбільшу небезпеку для українських міст і надалі становить звичайна російська балістика.

Про це в ефірі Українського радіо заявив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

За словами експерта, «Орешнік» є ефективним лише як носій тактичної ядерної зброї, тоді як у звичайному спорядженні його можливості суттєво обмежені.

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«Ті ж „Калібри“, „Кинджали“, „Онікси“ та інше смертоносне балістичне залізяччя, яке летить по території нашої держави, є більш ефективним у завданні руйнувань. В „Орешніка“ доволі обмежена площа, і тільки тактичний ядерний заряд дає якусь ефективність цій зброї», — наголосив Жмайло.

Він пояснив, що поява ударів із застосуванням таких ракет пов’язана насамперед із прагненням Кремля постійно створювати нові загрози та інформаційні приводи на тлі звуження власного простору для маневру.

«Для росіян залишилося мало поля для маневру, їм потрібно постійно перевертати цю шахову дошку. Тому й з’являються історії про можливу агресію проти країн Балтії, другий наступ на Київ із території Білорусі чи удари „Орешніком“», — зазначив експерт.

На його думку, Москва намагається діяти поза звичними рамками, сподіваючись переломити перебіг війни, однак залишається стриманою у питаннях застосування ядерної зброї через позицію Сполучених Штатів.

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«Якби вони могли застосувати ядерну зброю, вони б уже її застосували, але фактор стримування з боку Вашингтона постійно залишається», — наголосив Жмайло.

Експерт також звернув увагу, що «Орешнік» належить до балістичних ракет середньої дальності та історично розглядався саме як носій ядерних боєзарядів, на який поширювалися міжнародні домовленості щодо нерозповсюдження такої зброї.

На його переконання, використовуючи подібні системи у звичайному оснащенні, Росія намагається поступово нормалізувати сам факт застосування носіїв ядерної зброї для ударів по території інших держав.

Водночас Дмитро Жмайло наголосив, що для українців головною загрозою залишаються не демонстративні пуски «Орешніка», а масоване використання Росією інших балістичних ракет, які мають значно вищу руйнівну силу та регулярно застосовуються для атак на українські міста.

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Нагадаємо, аналітики раніше зазначили, що російська ракета середньої дальності «Орешнік», яку Володимир Путін неодноразово подавав як нове «чудо-озброєння», може виявитися технологічно застарілою та неточною.

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