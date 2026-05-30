Навіщо Кремль вигадав «атаку ЗСУ на ЗАЕС»: у ЗСУ та РНБО розкрили мету ворога

Запорізька АЕС. Колаж ілюстративний / © ТСН.ua

РФ здійснила чергову інформаційну та військову провокацію навколо окупованої Запорізької АЕС. Після того як на території найбільшої атомної станції Європи вкотре пролунали вибухи внаслідок обстрілу, Кремль поспіхом звинуватив у цьому Сили оборони України.

Що відповіла Україна та якою є ситуація на ЗАЕС, з’ясовував ТСН.ua.

Провокативна заява РФ

Очільник «Росатома» Олексій Ліхачов звинуватив Україну в нібито атаці безпілотника на машинний зал шостого енергоблоку ЗАЕС.

«Сьогодні вдень український бойовий дрон-камікадзе вразив будівлю машинного залу 6-го енергоблоку з подальшою детонацією. Внаслідок вибуху основне обладнання пошкоджено не було, але у стіні машзалу утворилася діра», — цинічно заявив Ліхачов у коментарі російським пропагандистам.

Намагаючись надати фейку більшої вагомості, російський посадовець стверджує, що дрон буцімто керувався за допомогою оптоволокна, що, на його думку, повністю виключає версію про випадкове влучання чи втрату керування.

Також росіяни уже «поскаржилися» МАГАТЕ на так званий «український обстріл».

«Співробітників МАГАТЕ ми щойно повідомили», — сказав один із призначених росіянами «наглядачів» на ЗАЕС.

Що відповіли у ЗСУ

Сили оборони Півдня у відповідь на звинувачення Росії наголосили, що РФ продовжує використовувати ЗАЕС як інструмент ядерного шантажу та інформаційних провокацій.

Заяви про нібито удар ЗСУ по об’єктах ЗАЕС там назвали черговою спробою дискредитувати Україну та приховати власні злочинні дії.

«Сили оборони України не завдавали удару по енергоблоку №6 Запорізької атомної електростанції. Українські військовослужбовці діють виключно в межах норм міжнародного гуманітарного права та усвідомлюють наслідки будь-яких дій по ядерних об’єктах», — наголосили військові.

Натомість Сили оборони нагадали, що саме РФ з березня 2022 року незаконно утримує ЗАЕС під військовим контролем, перетворивши цивільний ядерний об’єкт на елемент військової інфраструктури. Росіяни порушує вимоги щодо розміщення вогневих засобів ураження в межах п’ятикілометрової зони, розміщують засоби РЕБ, озброєння, військову техніку та особовий склад на території станції.

«Систематичні маніпуляції навколо питань ядерної безпеки є складовими політики ядерного тероризму, яку росія здійснює проти України та міжнародної спільноти», — зазначають у ЗСУ.

Росіяни навмисно не демонструють якісних фото і відео кадрів з нібито наслідками удару. Крім того, на озброєнні ЗСУ немає безпілотників на оптоволоконному керуванні з таким далеким радіусом дії, як і дронів із кумулятивною бойовою частиною вагою 5–6 кг, адже саме стільки необхідно для того, щоб пробити такий отвір, про який говорить російська сторона, пояснюють військові.

«Окрім того, окупаційні війська самі виставили навколо ЗАЕС багаторівневий димовий захист — пролетіти крізь нього непоміченим апарат фізично не міг. Версія, яку просуває Росія, не витримує жодної перевірки фактами», — спростували брехню окупантів Сили оборони.

Навіщо РФ знову збрехала

У Силах оборони нагадали, що заяви російської сторони про нібито удар України по Запорізькій атомній електростанції є черговою інформаційною провокацією держави-агресора, адже це не перша подібна заява Москви.

«Схема відпрацьована: після чергових втрат на фронті з’являється гучне звинувачення на адресу України, покликане переключити увагу міжнародної аудиторії. Жодних доказів російська сторона традиційно не надає — і цього разу не стало винятком», — зазначається в повідомленні.

Зауважимо, що військові експерти та аналітики неодноразово наголошували, що подібні абсурдні звинувачення з боку Москви є традиційним інформаційним підґрунтям. Росія регулярно влаштовує провокації на ЗАЕС («під чужим прапором»), щоб дискредитувати Україну на міжнародній арені.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко припустив, що РФ намагається цією брехнею перекрити як власний удар по багатоповерхівці в Румунії, так і факт атаки на саркофаг ЧАЕС в 2025-му.

«Росія, яка в 2022 році захопила ЗАЕС, з території станції регулярно запускала дрони по Нікополю, створювала постійні провокації, зараз бреше, що Україна атакувала свою ж атомну станцію дроном. Жодних доказів цього не наводить. Звичайні брехуни і фальсифікатори, які власні факапи перекривають власними ж провокаціями», — написав Коваленко.

Втрата зв’язку на ЗАЕС

Нагадаємо, Запорізька АЕС вперше від початку повномасштабного вторгнення пережила критичний 12-годинний збій зв’язку. За інформацією МАГАТЕ, 27 травня Запорізька АЕС майже на 12 годин втратила стаціонарний телефонний зв’язок та доступ до Інтернету.

