Навіщо Путін розігрує «шоу про наступ на Запоріжжя»: у РНБО пояснили, до чого тут Трамп
Чутки про масштабний наступ росіян на Запоріжжя та можливе захоплення міста є частиною російської ІПСО, спрямованої на Захід, адже реальної можливості дійти до міста піхотою у росіян немає — їм заважають болота, вода і ЗСУ.
Розмови про те, що російська армія нібито готує наступ на Запоріжжя і може найближчим часом дійти до обласного центру, є спланованою інформаційно-психологічною операцією Кремля.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко детально пояснив справжню мету цієї брехні.
«Маленький Герасимов» у голові Путіна
За словами Коваленка, російський диктатор живе ілюзіями, які підживлює начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов.
«В голові Путіна живе маленький Герасимов, який підживлює його віру в те, що „фронт може посипатися дуже скоро“. Це ілюзія, відверта брехня Герасимова, який банально грає на слабких місцях Путіна, аби залишатися на посаді», — зазначив Коваленко.
Він додав, що Герасимов за час війни став мультимільйонером, тому йому вигідно підтримувати у Путіна віру в швидку перемогу.
Навіщо це потрібно зараз
Головна мета лякалок про «наступ на Запоріжжя» — вплив на Захід, зокрема на команду президента США Дональда Трампа.
Росіяни намагаються переконати США, що вони здатні захопити великий обласний центр, хоча це не відповідає дійсності.
«Ці дії повністю повʼязані з переговорним процесом навколо миру Трампа, бажання його зірвати, переформатувати, і затягнути війну мінімум до весни», — поясник Коваленко.
Чому прорив неможливий: географія проти РФ
Коваленко закликав поглянути на карту бойових дій та оцінити реальну місцевість на північ від Запоріжжя, а не просто міряти відстань лінійкою.
Ніякого прориву з боку Василівки зараз бути не може через об’єктивні причини:
Природні перешкоди: болота та водойми роблять місцевість непрохідною для масштабного наступу.
Оборона: Сили оборони України надійно укріплені на цьому напрямку.
«Брехня розрахована не на деталі і факти, а на емоцію… Росія не може зайти в Запоріжжя. Для міста є загрози з повітря, але наразі не піхотні», — підсумував керівник ЦПД.
