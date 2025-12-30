Навіщо Путін розігрує «шоу про наступ на Запоріжжя»: у РНБО пояснили, до чого тут Трамп

Російський диктатор живе ілюзіями, які підживлює начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов. / © Пресслужба Кремля

Реклама

Розмови про те, що російська армія нібито готує наступ на Запоріжжя і може найближчим часом дійти до обласного центру, є спланованою інформаційно-психологічною операцією Кремля.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко детально пояснив справжню мету цієї брехні.

«Маленький Герасимов» у голові Путіна

За словами Коваленка, російський диктатор живе ілюзіями, які підживлює начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов.

Реклама

«В голові Путіна живе маленький Герасимов, який підживлює його віру в те, що „фронт може посипатися дуже скоро“. Це ілюзія, відверта брехня Герасимова, який банально грає на слабких місцях Путіна, аби залишатися на посаді», — зазначив Коваленко.

Він додав, що Герасимов за час війни став мультимільйонером, тому йому вигідно підтримувати у Путіна віру в швидку перемогу.

Навіщо це потрібно зараз

Головна мета лякалок про «наступ на Запоріжжя» — вплив на Захід, зокрема на команду президента США Дональда Трампа.

Росіяни намагаються переконати США, що вони здатні захопити великий обласний центр, хоча це не відповідає дійсності.

Реклама

«Ці дії повністю повʼязані з переговорним процесом навколо миру Трампа, бажання його зірвати, переформатувати, і затягнути війну мінімум до весни», — поясник Коваленко.

Чому прорив неможливий: географія проти РФ

Коваленко закликав поглянути на карту бойових дій та оцінити реальну місцевість на північ від Запоріжжя, а не просто міряти відстань лінійкою.

Ніякого прориву з боку Василівки зараз бути не може через об’єктивні причини:

Природні перешкоди: болота та водойми роблять місцевість непрохідною для масштабного наступу.

Оборона: Сили оборони України надійно укріплені на цьому напрямку.

«Брехня розрахована не на деталі і факти, а на емоцію… Росія не може зайти в Запоріжжя. Для міста є загрози з повітря, але наразі не піхотні», — підсумував керівник ЦПД.

Реклама

Нагадаємо, Тарас Чмут вважає, що фронт стає все вразливішим, а прорив можливий на будь-якому напрямку. Ситуація ускладнюється падінням темпів мобілізації та відсутністю стратегічних резервів.