Навіщо Путін влаштував цирк з "захопленням" Констянтинівки: в ISW пояснили задум диктатора

ЗСУ на фронті / © Getty Images

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Незалежні аналітики не підтверджують заяви російського керівництва про повну окупацію Костянтинівки. На їхню оцінку, повідомлення Кремля є частиною інформаційної кампанії, спрямованої на формування потрібного враження серед західної аудиторії.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російські війська дійсно досягли окремих тактичних успіхів у районі Костянтинівки протягом останніх тижнів.

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Втім, аналітики наголошують, що це не свідчить про повне захоплення міста.

«Російські війська досягли тактичних успіхів у Костянтинівці останніми тижнями, але основна частина російської присутності в місті складається з невеликих груп диверсантів, що перемежовуються з українськими позиціями», — йдеться у звіті.

За оцінкою ISW, щонайменше станом на 23 червня українських військовослужбовців у Костянтинівці було більше, ніж російських.

Яке враження намагається створити Кремль

Аналітики вважають, що заяви президента РФ Володимира Путіна та російського військового командування про нібито просування «по всій лінії фронту» є елементом інформаційної кампанії.

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На думку ISW, її головна мета — переконати західних партнерів України, що російський наступ є незворотним, а подальша підтримка Києва не змінить ситуації.

В ISW також звернули увагу на публічну зустріч Путіна з російськими генералами, яка відбулася ввечері 3 липня.

Аналітики припускають, що час її проведення був обраний невипадково. На їхню думку, Кремль прагнув вплинути на висвітлення війни у західних медіа під час святкових вихідних з нагоди Дня незалежності США 4 липня.

В Інституті вивчення війни наголошують, що поряд із бойовими діями Росія активно використовує інформаційно-психологічні операції.

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За оцінкою експертів, подібні заяви Кремля покликані формувати у міжнародної аудиторії уявлення про нібито стрімке просування російської армії, хоча незалежні оцінки ситуації на полі бою не підтверджують твердження про повний контроль над Костянтинівкою.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Володимир Путін заявив про нібито захоплення російськими військами Костянтинівки на Донеччині. У ЗСУ спростували цю інформацію, назвавши її черговим фейком. Місто контролюється українськими підрозділами, у деяких районах тривають боєзіткнення.

До слова, президент Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна про нібито захоплення Костянтинівки. Він зазначив, що якщо місто під контролем РФ, то Путін не матиме проблем зустрітися там з ним для дипломатичного врегулювання. Зеленський підкреслив, що правда сильно відрізняється від путінських слів.

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