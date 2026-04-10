Навіщо Путіну перемир’я на Великдень: експерт про мету РФ

Чи дотримається Росія великоднього перемир’я на фронті / © ТСН

Реклама

Заява Путіна про великоднє перемир’я спрямована передусім на Дональда Трампа, щоб продемонструвати російську «великодушність». Водночас усе свідчить про те, що цьогорічне перемир’я буде таким самим, як і 2025 року — фактично невідчутним на фронті.

Таку думку висловив керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук, передає «Київ 24».

«Війна триває від 2014 року, повномасштабне вторгнення — від 2022-го. А ми досі віримо Путіну. Торік він оголошував про перемир’я на Великдень. І що? Його не було де-факто», — нагадав експерт.

Реклама

За його словами, якщо на окремих ділянках бої справді стихнуть або росіяни стануть менше бомбити українські міста — це буде добре. Але ЗСУ діятимуть дзеркально: якщо атак не буде — не буде й відповіді.

На думку Лакійчука, такі заяви Путіна адресовані не Україні, адже ні українці, ні українська влада давно не вірять Росії. Заява про перемир’я спрямована на спецпредставників Трампа — Віткоффа й Кушнера, щоб показати нібито «великодушність» РФ, вважає експерт.

Великоднє перемир’я — останні новини

Нагадаємо, російський диктатор Путін оголосив великоднє перемир’я з Україною. Воно має тривати від 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня.

Володимир Зеленський відреагував на оголошене Росією короткострокове великоднє перемир’я, заявивши про готовність України до дзеркальних кроків.

Реклама

Офіцер батальйону «Свобода», екснардеп Андрій Іллєнко нагадав, що РФ ігнорувала попередні так звані перемир’я. Тому впливу на полі бою від нього не буде.