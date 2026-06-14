Навіщо РФ б'є по Україні "Цирконами" та "Орєшніком": у Генштабі ЗСУ розкрили план Кремля

Начальник Генштабу Андрій Гнатов / © Фото з відкритих джерел

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Росіяни використовують гіперзвукові крилаті ракети типу «Циркон» і балістику середньої дальності «Орешнік» для того, щоб вплинути на ситуацію всередині України та викликати негативні суспільні процеси.

Про це в інтерв’ю LIGA.net сказав начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов.

«Масово вони (ракети) застосовуються тому, що Росії потрібно якось досягати мети, поставленої її військово-політичним керівництвом», — сказав він.

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Зокрема, Гнатов пояснив, що росіяни не мають успіхів на полі бою, а також не можуть реалізувати цілі дипломатичним шляхом через власне небажання.

Тож, за словами начальника Генштабу, Москві залишається тероризувати українців, а саме — розхитувати ситуацію всередині держави.

Таким чином, як зауважив він, ворог сподівається на якісь негативні суспільні процеси, що сприятимуть виконанню їхніх завдань.

Крім того, Гнатов, який входить до української переговірної делегації, заявив, що в даний час Україна не бачить, щоб керівництво Росії робило дії у напрямку закінчення війни.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт Валерій Боровик пояснив, чому «Циркон» та «Орешнік» майже неможливо перехопити. Через високу швидкість підльоту російських гіперзвукових ракет типу «Циркон» та «Орєшнік» українці мають не більше п’яти хвилин, щоб спуститися в укриття після оголошення тривоги.

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