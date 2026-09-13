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Навіщо РФ б’є по залізниці на заході України: у Росії озвучили цинічну версію
У Міністерстві оборони РФ знайшли цинічне виправдання ударів по українській залізниці.
Останніми днями Росія посилила атаки на залізницю, зокрема у західних областях. У Міністерстві оборони країн-агресорок цинічно виправдали обстріли. Там заявили, що завдають ударів по пасажирських поїздах, які начебто везуть військові вантажі із Європи.
Про це російське відомство написало у неділю, 13 вересня.
«Армія Росії вразила об’єкти залізничної інфраструктури у західних регіонах України, які забезпечують перевезення військових вантажів із країн Європи», — йдеться у повідомленні.
Атаки РФ по українській залізниці — останні новини
Нагадаємо, напередодні Росія завдала удару по пасажирському потягу у Луцьку. Після атаки спалахнули вагони. За даними місцевої влади та «УЗ», минулося без загиблих і потерпілих через російську атаку.
Паралельно із цією атакою окупанти обстріляли залізницю у Фастові Київської області. За інформацією «Укрзалізниці», ніхто не постраждав завдяки своєчасному виявленню загрози моніторинговою групою та евакуації пасажирів.