Навіщо РФ поширює чутки про конфлікт України з Угорщиною: в РНБО дали відповідь

Угорські військові. Фото Міноборони Угорщини

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Російська пропаганда на тлі переговорів у Туреччині посилила інформаційне нагнітання навколо ситуації на кордоні між Україною та Угорщиною.

Про це пише Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зокрема, поширюється дезінформація про нібито збиття українських дронів або про стягування бойової техніки й авіації угорських військ до українського кордону.

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Дерпжприкордонслужба і ЦПД запевняють, що ситуація на українсько-угорському кордоні залишається спокійною, жодних інцидентів не фіксувалося.

На думку Центру, поширюючи подібну дезінформацію, пропаганда РФ намагається відволікти увагу міжнародної спільноти від власного саботажу переговорного процесу у Стамбулі.

«Створення хибного враження про можливу ескалацію на українсько-угорському кордоні покликане дестабілізувати інформаційне поле та посіяти паніку серед населення», — йдеться в повідомленні.

Раніше у Мережі з’явилася інформація, що Угорщина нібито стягує свої війська і техніку до кордону з Україною, готуючи військову операцію «Турул». Проте Центр протидії дезінформації і Держприкордонслужба спростували цю інформацію.

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