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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Навіщо Трампу угода з Україною про надра: у США пояснили задум

Адміністрація Трампа розглядає угоду з Україною про критичні мінерали як стратегічний інструмент у переговорах із Росією.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Дональд Трамп

Дональд Трамп. / © Associated Press

Адміністрація президента Дональда Трампа розглядає нещодавню угоду між США та Україною щодо корисних копалин не лише як економічне партнерство, а й як стратегічний інструмент тиску на Росію під час майбутніх переговорів про припинення вогню.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент на конференції в інституті Мілкена в Каліфорнії.

За його словами, саме Трамп виступив ініціатором ідеї:

“Він вважає, що така угода посилить його позиції у спілкуванні з російською стороною. Вона демонструє, що США залишаються залученими в українське питання — і це важливий сигнал для Москви”.

Другий ключовий мотив — розвиток інвестиційної співпраці з Києвом. Бессент назвав угоду “історичною” та наголосив на її партнерському характері:

“50 на 50, порівну. Це не угода, яку пропонує Китай своїм партнерам — "підпишіть, а ми заберемо усі ваші корисні копалини". Сенс цієї угоди — економічне партнерство, інвестиції та гарантії безпеки”.

Нагадаємо, в ніч на 1 травня Україна та США підписали стратегічну угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови та співпрацю у сфері критичних мінералів — документ охоплює 57 найменувань. Сполучені Штати Америки та Україна можуть завершити ратифікацію угоди про надра вже цього тижня.

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