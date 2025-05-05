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Навіщо Трампу угода з Україною про надра: у США пояснили задум
Адміністрація Трампа розглядає угоду з Україною про критичні мінерали як стратегічний інструмент у переговорах із Росією.
Адміністрація президента Дональда Трампа розглядає нещодавню угоду між США та Україною щодо корисних копалин не лише як економічне партнерство, а й як стратегічний інструмент тиску на Росію під час майбутніх переговорів про припинення вогню.
Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент на конференції в інституті Мілкена в Каліфорнії.
За його словами, саме Трамп виступив ініціатором ідеї:
“Він вважає, що така угода посилить його позиції у спілкуванні з російською стороною. Вона демонструє, що США залишаються залученими в українське питання — і це важливий сигнал для Москви”.
Другий ключовий мотив — розвиток інвестиційної співпраці з Києвом. Бессент назвав угоду “історичною” та наголосив на її партнерському характері:
“50 на 50, порівну. Це не угода, яку пропонує Китай своїм партнерам — "підпишіть, а ми заберемо усі ваші корисні копалини". Сенс цієї угоди — економічне партнерство, інвестиції та гарантії безпеки”.
Нагадаємо, в ніч на 1 травня Україна та США підписали стратегічну угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови та співпрацю у сфері критичних мінералів — документ охоплює 57 найменувань. Сполучені Штати Америки та Україна можуть завершити ратифікацію угоди про надра вже цього тижня.