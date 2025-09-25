Навіщо Україна накопичує ракети "Фламінго": експерт назвав ймовірну причину

Українська ракета «Фламінго» / © Associated Press

Україна, ймовірно, накопичує далекобійні ракети «Фламінго» для їхнього подальшого комплексного застосування у складі комбінованих ударів по території Росії та тимчасово окупованих нею територіях. Це припущення виникає на тлі контрасту між зростанням потужностей виробництва та обмеженою кількістю підтверджених випадків бойового застосування цих ракет на сьогодні.

Про це розповів військовий експерт Вадим Кушніков в інтерв’ю «Радіо Донбас.Реалії».

Ракети «Фламінго»: що відомо про українське розроблення

«Фламінго» — це нова українська далекобійна ракета, розроблена компанією Fire Point. Заявлені характеристики роблять її стратегічно важливою зброєю: дальність до 3000 кілометрів та бойова частина вагою до 1150 кілограмів.

Україна послідовно наголошує, що застосовує свою далекобійну зброю виключно по легітимних військових цілях на території РФ та на тимчасово окупованих нею територіях. Експерт Вадим Кушніков зауважив, що цей виріб за своїми характеристиками є системою «стратегічного рівня», яка має активно використовуватись у війні.

Чому ракети не «розпорошують» на точкові цілі

Наразі компанія Fire Point стверджує, що виробляє щомісяця близько 50 ракет «Фламінго» і планує до кінця року вийти на обсяг до 7 ракет на день. Попри такі амбітні темпи, кількість зафіксованих ударів з використанням «Фламінго» залишається невеликою. На думку Вадима Кушнікова, це свідчить про підготовку до комплексного використання ракет у масштабних операціях.

«Йдеться, скоріше за все, про певне накопичення ресурсів для того, щоб не розпорошувати їх на якісь точкові цілі, а, найімовірніше, для комплексного застосування в комбінованих ударах з використанням і інших засобів ураження — таких як ударні безпілотники великого радіусу дії, щоб максимально завдати ураження по конкретно обраних цілях», — зазначив експерт.

Такий підхід дозволяє максимально ефективно використовувати дефіцитний ресурс для прориву протиповітряної оборони противника та завдавання максимального ураження заздалегідь обраних стратегічних об’єктів. Комбіновані удари, зазвичай, передбачають одночасне застосування різних типів озброєнь для перенасичення ворожих систем РЕБ та ППО.

Нагадаємо, виробник «Фламінго» може швидко наростити випуск балістичних ракет. Компанія Fire Point має необхідні технології та виробничу базу, щоб оперативно розпочати серійне виробництво балістичних ракет FP-7 та FP-9.