Навіщо ворог ставить ПЗРК на "Шахеди": Ігнат пояснив нову загрозу

Юрій Ігнат

Новина, що окупанти почали встановлювати на борту «Шахедів» ПЗРК, щоб відбиватися від української авіації, неабияк стривожила українців.

Чи мають Сили оборони відповідь на нову загрозу, розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі «Суспільного».

Ігнат зауважив, що про принцип роботи ударного дрона «Шахед», оснащеного ПЗРК, наразі зарано говорити.

«Але, зрештою, було оприлюднене відео, де наші захисники його перехопили і показали, що є така нова загроза, і от, власне, з нею треба рахуватися, як і з іншими загрозами, коли в самих „Шахедах“ з’явилася збільшена бойова частина зі шрапнеллю до 90 кг», — сказав представник Повітряних сил.

Він нагадав, що навіть підрив дрона «Шахед-136» у повітрі несе серйозну загрозу для української авіації, яка летить поруч, бо розліт елементів від вибухової хвилі може призвести до ураження українських повітряних суден. Зокрема, вразливі гелікоптери, які залучаються до роботи ППО.

«А ПЗРК — це щось нове, що дійсно вдалося виявити й перехопити. Не можу сказати зараз, наскільки це буде далі застосовуватися, наскільки воно буде ефективним, тому що все пізнається у реальному бою, у повітряному бою», — визнав Ігнат.

Він нагадав, що ПЗРК — це переносний зенітний ракетний комплекс, який може уражати цілі на висоті близько 4 км.

«Те, що противник вдається до таких експериментальних кроків — не можу зараз сказати, наскільки це буде ефективно, але всі ці загрози враховуються Силами оборони. Інформація є, вивчається сам механізм, який був зроблений на тому „Шахеді“, наскільки воно може працювати. Далі будуть робитися певні висновки. Зрозуміло, що „Шахеди“ пройшли певну еволюцію від першого стану до сьогодні», — зазначив представник Повітряних сил.

Ігнат зауважив, що вже було багато видозмін і модернізацій «Шахедів», зокрема встановлення додаткового захисту від засобів РЕБ тощо.

Нагадаємо, що вчора, 4 січня, військові повідомили, що окупанти почали встановлювати на борту «Шахедів» переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК). Згодом стало відоме уточнення, що окупанти озброїли «Шахеди» найновішим ПЗРК «Верба».