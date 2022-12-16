Навіть без світла не зупиниться: як житиме і працюватиме Київ під час тривалого блекауту

Дуже ймовірно, що Росія атакуватиме українську критичну інфраструктуру протягом всієї зими. Влада це також розуміє, тому готується до сценарію повного блекауту.

На порталі Київської міської державної адміністрації розповіли, як столиця України, на яку припадає досить великий процент ударів, житиме за умови можливого повного блекауту.

Оскільки в такий непростий час всі жителі Києва виїхати не зможуть, містянам доведеться пристосовуватися до нових реалій. До яких важких сценаріїв краще готуватися вже зараз, щоб під час довготривалого вимкнення електроенергії рух та життя міста не зупинилися? Які корисні посилання варто зберегти на такий випадок?

Що буде з наземним транспортом

Якщо через удари ворога буде повне і довготривале вимкнення електропостачання, весь наземний транспорт свою роботу продовжуватиме.

Більше того, жителі міста отримають безкоштовний проїзд на всіх маршрутах наземного транспорту. Зокрема, на тих лініях, де наразі курсує електротранспорт, будуть їздити автобуси.

Зможе курсувати навіть міська електричка. Це буде локомотив, який працює на дизельній тязі. Між поїздами орієнтовно планується інтервал у пів години. Більше інформації про це можна знайти за посиланням.

Автобусні парки вже забезпечені необхідним запасом пального. Також тут є автономні джерела енергії. Тому за потреби водії зможуть погрітися.

А що з метро

На жаль, за довготривалого блекауту робота метро буде повністю зупинена.

Підземні станції і надалі працюватимуть як пункти укриття та тимчасового перебування під час повітряних тривог. А всі наземні станції будуть закриті. На підземних станціях додатково будуть доступні: інтернет-зв'язок, питна вода, електроенергія, щоб заживити пристрої, санітарні вузли. Вхід, звичайно, безкоштовний. Однак дуже важливо мати з собою документи, які посвідчують особу.

На станціях середня температура становить близько +12-14 градусів. Не забувайте брати з собою теплі речі, одяг.

Чи працюватимуть пункти обігріву

За допомогою спеціальної мапи можна знайти найближчий до вас пункт обігріву. За посиланням також доступні телефонні номери і прізвища відповідальних осіб, можна дізнатися місткість закладу, наявність кімнати матері-дитини, приміщення для приймання їжі та кімнати для осіб з інвалідністю.

Щоб під час екстреної ситуації визначитися максимально швидко, куди прямувати, можете завантажити мапу на свій смартфон. Вона працює без інтернету.

Також рекомендовано заздалегідь завантажити на мобільний телефон мапу із застосунку Google Maps. Вона знадобиться, коли немає зв'язку.

Що буде з мобільним зв'язком

В разі відсутності електроенергії мобільний зв'язок зможе працювати лише в обмеженому режимі. Тобто доступним залишиться лише голосовий зв'язок.

Є надія, що також працюватиме мобільний інтернет LTE, в метрополітені також можлива поява 3G. На частині станцій метро можна буде скористатися Wi-Fi. Також повинен працювати інтернет в оптоволоконній мережі.

А ось інформування через Київ Цифровий, на жаль, можливі лише в тому разі, якщо у користувача є мобільний інтернет.

Якщо почнуться перебої з водопостачанням

В разі блекауту можуть розпочатися перебої з водопостачанням. Однак можна не хвилюватися — містяни без води не залишаться. Набрати її можна буде в бюветних комплексах, які під'єднані до генераторів.

Щоб дізнатися, де розташований найближчий до вас бювет, а також знайти інформацію про його підключення до електроенергії, можна скористатися мапою.

Технічну і питну воду поставлятимуть до пунктів обігріву. В місті вже підготували систему транспортування цистерн з водою, а також відпрацювали її з комунальними службами.

Магазини також будуть продовжувати свою роботу, тому питну воду можна буде просто купити.

Робота ринків, ТРЦ та торговельних мереж

Звичайно, не всі магазини, ТРЦ чи гіпермаркети зможуть продовжувати працювати в цих умовах. Багато вже мають генератори чи власні альтернативні системи живлення.

Однак окремі магазини в Києві працюватимуть. Там можна буде придбати промислові і побутові товари, харчі та воду. За посиланнями можна переглянути адреси таких ринків, ТРЦ, торговельних мереж, сільськогосподарських ярмарків.

Працюватимуть також і заклади побутового обслуговування. Також за посиланнями ви можете знайти адреси СТО з автотоварами, закладів харчування, приватних медичних закладів. Зверніть увагу, що за відсутності електроенергії графіки роботи всіх цих закладів можуть бути скороченими.

Де можна буде знайти аптеки, які будуть працювати

Деякі аптеки КП Фармація забезпечені резервними джерелами живлення, тому вони зможуть працювати навіть за відсутності електроенергії. Також будуть працювати і деякі аптеки приватної мережі. Адреси можна знайти тут.

Що відомо про ветеринарні клініки

За будь-яких умов продовжуватимуть надавати невідкладну допомогу не лише людям, але й тваринам. Якщо улюбленець потрапить в біду під час блекауту, можна звернутися до тих ветеринарних клінік, які будуть продовжувати працювати. Служба обліку і реєстрації тварин буде працювати також.

Де можна буде зняти готівку з банківської картки

Звичайно, розрахуватися банківською карткою під час блекауту не буде можливості. Однак деякі банки будуть продовжувати працювати. Тут на касі ви зможете зняти готівку. За цим посиланням доступні адреси банків, щоб можна було знайти найближчий до себе.

У відділеннях клієнтам надаватимуть фінансові послуги навіть за тривалої відсутності електроенергії. Вони обладнані всім необхідним — від генераторів до каналів зв'язку для безперебійної роботи.

Укрпошта та її робота

За умови повної відсутності електропостачання більшість відділень Укрпошти будуть продовжувати працювати. Тут можна переглянути адреси відділень у Києві.