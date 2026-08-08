"Навіть безневинне дитя": сільський голова емоційно відреагував на смертельну атаку РФ

Атака на Зизимсьу громаду / © Очільник Зазимської громади Віталій Крупенко

Реклама

Голова Зазимської сільської громади Віталій Крупенко емоційно прокоментував російську атаку, яка призвела до людських жертв.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

«Знову страшна ніч для нашої громади… Клята раша продовжує бити по житлових будинках, є людські жертви, навіть безневинне дитя», — зазначив Крупенко.

Реклама

Раніше стало відомо, що внаслідок російського удару на Київщині загинули люди, серед них — дитина. Також повідомлялося про пошкодження житлової забудови.

На місцях наслідків атаки працюють екстрені та профільні служби.

Нагадаємо, що у Києві та передмісті пролунали вибухи.

Новини партнерів