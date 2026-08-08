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"Навіть безневинне дитя": сільський голова емоційно відреагував на смертельну атаку РФ
Голова Зазимської громади Віталій Крупенко відреагував на наслідки російської атаки, внаслідок якої загинули люди, зокрема дитина.
Голова Зазимської сільської громади Віталій Крупенко емоційно прокоментував російську атаку, яка призвела до людських жертв.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Знову страшна ніч для нашої громади… Клята раша продовжує бити по житлових будинках, є людські жертви, навіть безневинне дитя», — зазначив Крупенко.
Раніше стало відомо, що внаслідок російського удару на Київщині загинули люди, серед них — дитина. Також повідомлялося про пошкодження житлової забудови.
На місцях наслідків атаки працюють екстрені та профільні служби.
Нагадаємо, що у Києві та передмісті пролунали вибухи.