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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
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"Навіть безневинне дитя": сільський голова емоційно відреагував на смертельну атаку РФ

Голова Зазимської громади Віталій Крупенко відреагував на наслідки російської атаки, внаслідок якої загинули люди, зокрема дитина.

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Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Зизимсьу громаду

Атака на Зизимсьу громаду / © Очільник Зазимської громади Віталій Крупенко

Голова Зазимської сільської громади Віталій Крупенко емоційно прокоментував російську атаку, яка призвела до людських жертв.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Знову страшна ніч для нашої громади… Клята раша продовжує бити по житлових будинках, є людські жертви, навіть безневинне дитя», — зазначив Крупенко.

Раніше стало відомо, що внаслідок російського удару на Київщині загинули люди, серед них — дитина. Також повідомлялося про пошкодження житлової забудови.

На місцях наслідків атаки працюють екстрені та профільні служби.

Нагадаємо, що у Києві та передмісті пролунали вибухи.

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