"Навіть більше ніж "Дельта": епідеміологиня назвала небезпечну особливість "Омікрону"

"Навіть більше ніж "Дельта": епідеміологиня назвала небезпечну особливість "Омікрону"

За короткий час може виникнути дуже велика кількість уражених осіб.

Новий штам коронавірусу "Омікрон", який наразі вирує у багатьох країнах світу, є більш заразним, ніж попередні варіанти вірусу. Крім того, "Омікрон" характеризується дуже коротким інкубаційним періодом.

Про це розповіла докторка медичних наук, епідеміологиня Наталія Виноград, передає "Україна 24".

"Омікрон" - це висококонтагіозний генетичний варіант, навіть більше ніж "Дельта". Тут дуже короткий інкубаційний період - в середньому три дні. Також важливо, що у разі такої контагіозності за короткий час виникає дуже велика кількість уражених осіб", - повідомила лікарка.

За словами епідеміологині, висока заразність "Омікрону" може швидко виклати колапс медичної системи.

"Уявімо собі, що за тиждень одразу з’явиться така кількість хворих, яка раніше формувалася за два місяці. Це буде страшний удар для системи охорони здоров'я. Хоча в легшій формі - 40% приблизно взагалі безсимптомні, достатньо складно витримати таку кількість хворих", - додала епідеміологиня.

Наталія Виноград наголосила, що наразі всі повертаються до протиепідеміологічних заходів - носіння масок та обмеження відвідування певних місць.

"У цьому сенсі жодного покращення я не бачу", - розповіла епідеміологиня.

Нагадаємо, раніше у МОЗ спрогнозували, коли штам "Омікрон" охопить всю Україну.

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