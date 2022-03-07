"Навіть до сповіді не треба ходити": митрополит ПЦУ пояснив, чи гріх бажати смерті окупантам

"Навіть до сповіді не треба ходити": митрополит ПЦУ пояснив, чи гріх бажати смерті окупантам

Митрополит наголосив, що ворог, який зазіхнув на життя наших ближніх, повинен бути знищений, і ніякого гріха в цьому немає.

Митрополит Луцький і Волинський ПЦУ Михаїл заявив, що знищення загарбників, які зі зброєю в руках прийшли на нашу землю і вбивають мирних людей не може вважатися гріхом для православних.

Про це інформує UaNews.

За його словами, питання війни є, напевно, найскладнішим, яке церква розглядала, адже стосується заповіді: "Не вбий".

"Якщо ґвалтівник приходить у твою хату і хоче пограбувати і знищити твою сім'ю, ти що, маєш підставляти йому ліву чи праву щоку? Одна з філософсько-богословських думок звучить так: ненавидьте ворогів Божих, боріться з ворогами Вітчизни, але любіть ворогів своїх. Боротися з ворогами Вітчизни — це означає і словом, і зброєю. Зброя передбачає знищення... Якщо цей ворог стріляє по твоєму дому, по твоєму ближньому, то це вже ворог Божий, бо він зазіхнув на життя людини. Цей повинен бути знищений, і ніякого гріха в цьому немає. Навіть до сповіді не треба ходити", — вважає ієрарх.

Раніше митрополит Епіфаній звернувся до НАТО із закликом закрити небо над Україною. Також він просив патріарха Кирила забрати тіла російських солдатів з України.