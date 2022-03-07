"Навіть до сповіді не треба ходити": митрополит ПЦУ пояснив, чи гріх бажати смерті окупантам

Митрополит наголосив, що ворог, який зазіхнув на життя наших ближніх, повинен бути знищений, і ніякого гріха в цьому немає.
Митрополит Луцький і Волинський ПЦУ Михаїл заявив, що знищення загарбників, які зі зброєю в руках прийшли на нашу землю і вбивають мирних людей не може вважатися гріхом для православних.
Про це інформує UaNews.
За його словами, питання війни є, напевно, найскладнішим, яке церква розглядала, адже стосується заповіді: "Не вбий".
"Якщо ґвалтівник приходить у твою хату і хоче пограбувати і знищити твою сім'ю, ти що, маєш підставляти йому ліву чи праву щоку? Одна з філософсько-богословських думок звучить так: ненавидьте ворогів Божих, боріться з ворогами Вітчизни, але любіть ворогів своїх. Боротися з ворогами Вітчизни — це означає і словом, і зброєю. Зброя передбачає знищення... Якщо цей ворог стріляє по твоєму дому, по твоєму ближньому, то це вже ворог Божий, бо він зазіхнув на життя людини. Цей повинен бути знищений, і ніякого гріха в цьому немає. Навіть до сповіді не треба ходити", — вважає ієрарх.
Раніше митрополит Епіфаній звернувся до НАТО із закликом закрити небо над Україною. Також він просив патріарха Кирила забрати тіла російських солдатів з України.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.