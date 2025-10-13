- Дата публікації
Навіть горобець — гігант: який вигляд має найменший птах України
Золотомушка жовточуба важить 5 грамів і мусить їсти кожні 15 хвилин.
Крилата фауна вражає людей своєю красою та різноманітністю. У світі живе понад 10 тисяч видів птахів, серед яких є як величезні страуси, так і крихітні колібрі. У нашій країні теж є мініатюрні пернаті, порівняно з якими навіть горобці здаються гігантами.
Хто ж найменший птах в Україні, пише УНІАН.
Найменший птах в Україні
Золотомушка жовточуба мешкає в українських хвойних лісах і вважається найменшим за розміром видом у всій Євразії, а також одним із найменших у світі. Пташечка важить лише 5-7 грамів, як аркуш паперу або монета, а довжина тіла сягає 8 сантиметрів. Мініатюрність цього виду особливо помітна порівняно з польовим горобцем, чия вага і зріст становлять 20 грамів і 13 сантиметрів.
Золотомушка — це зеленуватий округлий птах із тонким чорним дзьобом і жовтою смугою на маківці. У жовтоголового птаха є споріднений вид, червоноголова золотомушка, яка близька за розміром і перебуває в Червоній книзі України.
Харчуються золотомушки здебільшого тваринною їжею, яку можуть зловити. Це дрібні комахи, попелиці, павуки, комарі, личинки. У голодні часи можуть перейти на зерно. Через мікроскопічний розмір у цих птахів прискорений метаболізм, тому їм потрібно їсти кожні 10-15 хвилин. Усього за годину без їжі пташка загине від голоду.
Золотомушки жовточубі відрізняються настільки тихим голосом, що більшість людей навіть не сприймає цей звук як пташиний спів. Також найменший птах Європи цікавий стилем польоту, як у метелика.
Близькі за мініатюрністю до золотомушок такі українські види, як волове очко, вівчарик та гаїчка.
Який найменший птах у світі
У пошуку крилатих крихіток потрібно летіти в Америку. Мабуть, усім відомо, що найменші птахи у світі це колібрі — родина тропічних пернатих, які харчуються квітковим нектаром і дуже швидко літають.
Рекорд за мініатюрністю на планеті встановила колібрі-бджілка. Цей вид мешкає тільки на Кубі і мало вивчений вченими, але, ймовірно, мало чим відрізняється побратимів.
Щоб зрозуміти, наскільки крихітний найменший птах у світі, розмір його тіла можна порівняти з бджолою або жуком-оленем. Важить вона всього 2 грами, як канцелярська скріпка, а також має довжину тіла 6 сантиметрів. Яйця цього виду нагадують драже Tic Tac, а гніздо завбільшки як половина волоського горіха. Натомість язик колібрі-бджілки майже такий самий за довжиною, як вона сама.
