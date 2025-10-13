Золотомушка жовточуба / Фото: pernatidruzi.org.ua

Крилата фауна вражає людей своєю красою та різноманітністю. У світі живе понад 10 тисяч видів птахів, серед яких є як величезні страуси, так і крихітні колібрі. У нашій країні теж є мініатюрні пернаті, порівняно з якими навіть горобці здаються гігантами.

Хто ж найменший птах в Україні, пише УНІАН.

Найменший птах в Україні

Золотомушка жовточуба мешкає в українських хвойних лісах і вважається найменшим за розміром видом у всій Євразії, а також одним із найменших у світі. Пташечка важить лише 5-7 грамів, як аркуш паперу або монета, а довжина тіла сягає 8 сантиметрів. Мініатюрність цього виду особливо помітна порівняно з польовим горобцем, чия вага і зріст становлять 20 грамів і 13 сантиметрів.

Золотомушка — це зеленуватий округлий птах із тонким чорним дзьобом і жовтою смугою на маківці. У жовтоголового птаха є споріднений вид, червоноголова золотомушка, яка близька за розміром і перебуває в Червоній книзі України.

Харчуються золотомушки здебільшого тваринною їжею, яку можуть зловити. Це дрібні комахи, попелиці, павуки, комарі, личинки. У голодні часи можуть перейти на зерно. Через мікроскопічний розмір у цих птахів прискорений метаболізм, тому їм потрібно їсти кожні 10-15 хвилин. Усього за годину без їжі пташка загине від голоду.

Золотомушка жовточуба / Фото: pernatidruzi.org.ua

Золотомушки жовточубі відрізняються настільки тихим голосом, що більшість людей навіть не сприймає цей звук як пташиний спів. Також найменший птах Європи цікавий стилем польоту, як у метелика.

Близькі за мініатюрністю до золотомушок такі українські види, як волове очко, вівчарик та гаїчка.

Який найменший птах у світі

У пошуку крилатих крихіток потрібно летіти в Америку. Мабуть, усім відомо, що найменші птахи у світі це колібрі — родина тропічних пернатих, які харчуються квітковим нектаром і дуже швидко літають.

Рекорд за мініатюрністю на планеті встановила колібрі-бджілка. Цей вид мешкає тільки на Кубі і мало вивчений вченими, але, ймовірно, мало чим відрізняється побратимів.

Щоб зрозуміти, наскільки крихітний найменший птах у світі, розмір його тіла можна порівняти з бджолою або жуком-оленем. Важить вона всього 2 грами, як канцелярська скріпка, а також має довжину тіла 6 сантиметрів. Яйця цього виду нагадують драже Tic Tac, а гніздо завбільшки як половина волоського горіха. Натомість язик колібрі-бджілки майже такий самий за довжиною, як вона сама.

