"Навіть ініціали не спромоглись перекласти": РФ поширює фейк щодо причини падіння гелікоптера в Броварах (фото)

Росіяни поширюють у Мережі фейковий "документ" щодо причини катастрофи гелікоптера в Броварах, у результаті чого загинули 14 людей, зокрема, керівництво МВС.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

У соцмережах та на пропагандистських каналах Кремля агресор розповсюджує фейк, що гелікоптер у Броварах нібито "знищили з ПЗРК "Ігла". Ця інформація є неправдивою.

"Працює російське ІПСО! (інформаційно-психологічна операція). У соцмережах та на пропагандистських каналах кремля оперативно з’явився та розповсюджується фейковий документ щодо причини катастрофи вертольота Super Puma в Броварах! Навіть ініціали командувача ПвК "Центр" не спромоглись перекласти! Він - Анатолій Миколайович, пора вже вивчити українську!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах на Київщині пролунав вибух. Голова ОВА повідомив, що поруч із дитячим садком та житловим будинком розбився гвинтокрил. У цей час в садочку перебували діти та співробітники закладу.

Загалом трагедія забрала життя 14 осіб, зокрема однієї дитини. Дівчинка 2017 року народження отримала травми, які були несумісні з життям. Загалом до лікарні відразу після трагедії доправили 26 людей, із них десятеро дітей з різними ступенями опіків.

Відомо, що загинула мама трьох малолітніх дітей.

Також з'явилися подробиці порятунку мами з донькою під час авіакатастрофи в Броварах.

Загинули також голова МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович. Вони летіли до однієї з прифронтових областей.

Того ж дня уряд призначив очільника Нацполіції Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ і поклав на нього виконання обов'язків міністра внутрішніх справ.

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