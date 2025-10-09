"Навіть ХАМАС виявляє готовність до переговорів, але не Путін": Зеленський зробив заяву про далекобійну зброю

Зеленський зробив заяву про далекобійну зброю / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський повідомив про детальні обговорення із військовим командуванням щодо застосування та нарощування української далекобійної зброї — ракет і дронів. За його словами, масштабування її застосування є ключем до прискорення миру.

Про це йшлося під час звернення президента 9 жовтня.

«Завдання зараз — бути значно активнішими в усьому, що стосується підготовки та виконання далекобійних санкцій проти Росії. Чим більш результативною Україна буде в далекобійності, тим швидше ми зможемо досягти миру», — наголосив Зеленський.

Реклама

Президент зазначив, що українська далекобійна зброя стає відчутно якіснішою завдяки постійній роботі, наданим фінансам та необхідній підтримці для виробництва.

«Треба так само відчутно масштабувати застосування. Маємо чіткі плани щодо цього на найближчі місяці. Все повинно бути реалізовано», — заявив він.

Зеленський підкреслив, що українська влучність уже помітна, але її має бути більше. Він назвав абсолютно справедливим, що Україна завдає точкових ударів у відповідь, наголошуючи, що, на відміну від Росії, Київ знає, чого прагне досягти — миру.

Глава держави провів паралель між агресором та іншими сторонами конфліктів, щоб підкреслити неготовність Кремля до припинення війни.

Реклама

«Ми не ведемо війну заради війни, як це робить Росія. І вже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін. Поки що», — зазначив Президент.

Україна разом із партнерами продовжує створювати умови для примусу Росії до миру. Київ підтримує всі глобальні дипломатичні зусилля заради миру на Близькому Сході та розраховує, що справедливий тиск на Росію призведе до миру і для України.

Президент також підкреслив важливість подальшого лідерства Сполучених Штатів Америки у цих процесах.

Нагадаємо, Росія готує війська, але не для наступу на Дніпро, зазначив ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

Реклама

Тим часом ворог просунувся поблизу населених пунктів трьох областей України — Донецької, Дніпропетровської та Запорізької.