"Навіть на зоні людина знає свій термін": мобілізовані з так званої "ДНР" скаржаться на обман і маніпуляції керівництва РФ

"Навіть на зоні людина знає свій термін": мобілізовані з так званої "ДНР" скаржаться на обман і маніпуляції керівництва РФ

"ДНРівські" вояки обурюються, що не знають термінів свого перебування на війні в Україні.

Вони звинувачують керівництво РФ в обмані й маніпуляціях та не знають, коли зможуть повернутися додому.

Про це стало відомо із записаної СБУ телефонної розмови.

"Говорят, что типа "нас тут нет". И вот мы опасаемся, что нас полгода здесь держать будут. Тут у нас у всех настроения уже упаднические. Если б хотя бы точно сказали какие-то даты. Даже на зоне человек сидит – он знает свой срок. Будет хорошо себя вести – выпустят раньше. А тут вот такая фигня", – говорить загарбник.

За його словами, мало хто хоче ризикувати воїм життям на передовій, тож багато людей саботують накази керівництва.

"Мы сейчас как-то даже и не спешим с выполнением приказов. Потому что иногда они меняются на противоположные", – резюмує окупант.

Нагадаємо, що українська розвідка перехопила розмову російського окупанта з матір’ю про страшні знущання та вбивства українських полонених, які здійснюють працівники ФСБ та російські військові. Розвідка також опублікувала персональні дані цього чоловіка та його матері.