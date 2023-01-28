Навіть нафарбував нігті: на кордоні з Угорщиною затримали ухилянта, який вдавав із себе жінку

Ввечері 27 січня прикордонники відділу "Вилок", що на кордоні з Угорщиною затримала ухилянта, який вдавав із себе жінку. Разом з ним зупинили ще двох осіб.

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Один із чоловіків намагався вдавати із себе жінку. Втім, зрештою, зізнався в обмані. На фото видно, що чоловік був вбраний у жіночий одяг та навіть нафарбував нігті.

Прикорднники наголошують, що військовозобов’язані - громадяни України. Вони намагалися втекти, аби уникнути мобілізації. "Тепер на чоловіків чекає зустріч із працівниками територіального центру комплектування", - йдеться у повідомленні.

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Нагадаємо, СБУ заблокувала черговий канал виїзду військовозобов’язаних за кордон та затримала його організаторів - мешканців Івано-Франківської області. Затримані виготовляли для "клієнтів" фіктивні документи водіїв транспортного підприємства з Волині, що має ліцензію на міжнародні пасажирські перевезення.

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