Навіть не думала гальмувати: у Дніпрі на "зебрі" автівка збила двох дівчат (відео)

Одна з постраждалих потрапила до лікарні.

У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького на пішохідному переході авто збило двох дівчат. Водійка, яка була за кермом, не гальмувала.

Про ДТП повідомляє "Інформатор".

Двоє пішоходів саме переходили дорогу "зеброю", коли в них влетіло BMW. Постраждали 16-річна і 18-річна дівчата. За попередніми даними, у 18-річної дівчини забита рана лобної ділянки голови. Її доправили в лікарню №16.

За кермом перебувала 33-річна жінка. Вона не зменшила швидкість перед переходом і наїхала на пішоходів.

На місці також працював слідчий із ДТП.

У Дніпрі на "зебрі" автівка збила двох дівчат

Нагадаємо, що у Білоцерківському районі Київської області у ДТП загинув 12-річний хлопчик, який саме святкував свій день народження.

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