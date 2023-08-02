Навіть не літаки: Подоляк сказав, які види озброєння конче необхідні Україні

Сьогодні ключова проблема полягає в замінованих полях. Вони глибокі – до 16 кілометрів.

Про це в ефірі телемарафону сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Для того, щоб дійти до перших ешелонів російської оборони, до перших фортифікацій, треба пройти це. А для того, щоб розмінувати таку кількість мін, треба відповідну зброю. От якщо ця зброя буде надходити сьогодні, то це суттєво пришвидшить наступ", – пояснив радник ОП.

Три види озброєння

За словами Подоляка, сьогодні нашим військовим потрібні такі складники:

1. Зброя для розмінування.

2. Техніка для знищення підвезення ресурсу Російської Федерації до першого-другого ешелону.

3. Додаткові системи протиракетної і протиповітряної оборони, які треба підвезти до лінії фронту.

"Ми отримаємо зовсім іншу ситуацію. І тоді F-16 ми вже будемо мати, коли в принципі Росії не буде існувати в політичному вимірі", – акцентував Подоляк.

Читайте також: