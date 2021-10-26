Навіть не встигли звернутися до медиків: 5-річна дівчинка з Одещини раптово померла від пневмонії

Навіть не встигли звернутися до медиків: 5-річна дівчинка з Одещини раптово померла від пневмонії

Ще у п'ятницю дівчинка відвідувала садок, а вже на вихідних дитині стало зле.

У селі Долинське Ренійської громади Одеської області померла 5-річна дівчинка. Через смерть дитини садок "Ромашка", який відвідувала дівчинка, перевели на дистанційне навчання.

Таке рішення ухвалила місцева комісія ТЕБ та НС.

"У зв'язку з реєстрацією респіраторного захворювання невідомого походження у вихованця закладу, призупинити освітній процес і та організувати його з використанням дистанційного навчання до особливого розпорядження", - йдеться у рішенні комісії.

Як пише видання “БессарабияINFORM”, за попередніми даними, дитина померла від пневмонії.

Ще в п'ятницю, 22 жовтня, дитина почувалася добре, її відвели до садка, а симптоми недуги появилися на вихідних. Хвороба розвивалася настільки стрімко, що батьки навіть не встигли звернутися до медиків, інформує "Рени-Одесса".

За словами директорки школи Маріанни Черні, дівчинка з благополучної родини, її старші брати навчаються в 10 та 11 класах Долинської школи.

"Батьки дуже відповідальні, приділяють навчанню та вихованню своїх дітей найпильнішу увагу. А маленька донька, яка росла активною дитиною, яка пізнавала світ, тішила і сім'ю, і всіх близьких. Завжди ошатна, з гарними бантиками… Для нас усіх це велика трагедія", - розповіла Маріання Черня.

За даними місцевих ЗМІ, дитину поховали сьогодні, 26 жовтня.

Нагадаємо, раніше у Чернівцях помер 9-річний хлопчик від важкої двобічної пневмонії.

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