Навіть не знав імені своєї дружини: прикордонники викрили три фіктивних псевдоподружжя

Прикордонники на пунктах пропуску "Грушів" та "Краківець" нещодавно виявили три фальшиві "сімейні пари".

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

У "Грушеві" затримали дві пари. Перша складалася з 43-річного чоловіка та 53-річної жінки, які стверджували, що їдуть до друга у Варшаву. Другі "молодята" з Черкас, що прямували до Польщі, але чоловік не знав навіть імені своєї "дружини".

Затримана "сімейна пара"

У "Краківці" знайшли ще одну фіктивну пару — 47-річного чоловіка та 63-річну жінку, які заявили, що їдуть до Великобританії.

Затримана "сімейна пара"

"Справжні мотиви одруження "пар" з’ясовуватимуть правоохоронні органи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ухилянти пішли на нову хитрість через мобілізацію.

Читайте також: