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Навіть не зупинився: на Буковині чоловік збив 19-річну вагітну дівчину та кинув її помирати

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Навіть не зупинився: на Буковині чоловік збив 19-річну вагітну дівчину та кинув її помирати

ДСНС

Правоохоронці розшукують горе-водія. 

У селі Верхні Петрівці Чернівецької області невідомий водій збив 19-річну вагітну дівчину та кинув її помирати. Потерпілу госпіталізували. 

Про це повідомили в Нацполіції Чернівецької області.

За даними правоохоронців, ДТП сталась у понеділок, 27 грудня, о 18:00. Дівчина йшла узбіччям дороги, де її збив невідомий автомобіліст. Він навіть не зупинився, щоб допомогти потерпілій, а втік з місця аварії. Дівчину із травмами госпіталізували. 

У поліції відкрили провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці розшукують горе-водія. 

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