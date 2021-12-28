Навіть не зупинився: на Буковині чоловік збив 19-річну вагітну дівчину та кинув її помирати

Навіть не зупинився: на Буковині чоловік збив 19-річну вагітну дівчину та кинув її помирати

Правоохоронці розшукують горе-водія.

У селі Верхні Петрівці Чернівецької області невідомий водій збив 19-річну вагітну дівчину та кинув її помирати. Потерпілу госпіталізували.

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Про це повідомили в Нацполіції Чернівецької області.

За даними правоохоронців, ДТП сталась у понеділок, 27 грудня, о 18:00. Дівчина йшла узбіччям дороги, де її збив невідомий автомобіліст. Він навіть не зупинився, щоб допомогти потерпілій, а втік з місця аварії. Дівчину із травмами госпіталізували.

У поліції відкрили провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці розшукують горе-водія.

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