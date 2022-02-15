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Навіть не зупинився: у Донецькій області водій збив вагітну жінку з дитиною на руках

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Навіть не зупинився: у Донецькій області водій збив вагітну жінку з дитиною на руках

ГУ Нацполіції Донецької області

Водія-втікача розшукали за кілька годин.

У Костянтинівці водій збив на нерегульованому пішохідному переході 33-річну вагітну жінку з дворічною дівчинкою на руках.

Про це повідомили у поліції Донецької області.

За даними поліції, водій виконував обгон. У цей час нерегульованим переходом йшли вагітна жінка з дворічною дівчинкою на руках. Керувальник збив їх та поїхав з місця, навіть не зупиняючись.  

Внаслідок наїзду потерпілі отримали забої та садна. 

Поліція оголосила план “Перехоплення”. З місця ДТП було вилучено фрагменти автомобіля, опитано свідків, перевірено камери інтелектуального відеоспостереження. За декілька годин поліцейські розшукали транспортний засіб, а також встановили, хто перебував за кермом авто. Водієм виявився 33-річний житель Костянтинівки. 

Поліція проводить розслідування за цим фактом.

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Нагадаємо, у селі Нерубайське, в Одеській області, водій збив матір з дитиною. Від удару візочок з дитиною відкинуло на узбіччя, сам же водій з'їхав у кювет. Маму з дитиною забрала “швидка” з місця події.

Проти водія відкрили кримінальне провадження за ст. 286 ч. 1 ККУ. За скоєне йому загрожує до 3 років позбавлення волі. 

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