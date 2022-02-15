Навіть не зупинився: у Донецькій області водій збив вагітну жінку з дитиною на руках

Водія-втікача розшукали за кілька годин.
У Костянтинівці водій збив на нерегульованому пішохідному переході 33-річну вагітну жінку з дворічною дівчинкою на руках.
Про це повідомили у поліції Донецької області.
За даними поліції, водій виконував обгон. У цей час нерегульованим переходом йшли вагітна жінка з дворічною дівчинкою на руках. Керувальник збив їх та поїхав з місця, навіть не зупиняючись.
Внаслідок наїзду потерпілі отримали забої та садна.
Поліція оголосила план “Перехоплення”. З місця ДТП було вилучено фрагменти автомобіля, опитано свідків, перевірено камери інтелектуального відеоспостереження. За декілька годин поліцейські розшукали транспортний засіб, а також встановили, хто перебував за кермом авто. Водієм виявився 33-річний житель Костянтинівки.
Поліція проводить розслідування за цим фактом.
Нагадаємо, у селі Нерубайське, в Одеській області, водій збив матір з дитиною. Від удару візочок з дитиною відкинуло на узбіччя, сам же водій з'їхав у кювет. Маму з дитиною забрала “швидка” з місця події.
Проти водія відкрили кримінальне провадження за ст. 286 ч. 1 ККУ. За скоєне йому загрожує до 3 років позбавлення волі.
Читайте також: