Навіть не зупинився: у Донецькій області водій збив вагітну жінку з дитиною на руках

Навіть не зупинився: у Донецькій області водій збив вагітну жінку з дитиною на руках

Водія-втікача розшукали за кілька годин.

У Костянтинівці водій збив на нерегульованому пішохідному переході 33-річну вагітну жінку з дворічною дівчинкою на руках.

Про це повідомили у поліції Донецької області.

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За даними поліції, водій виконував обгон. У цей час нерегульованим переходом йшли вагітна жінка з дворічною дівчинкою на руках. Керувальник збив їх та поїхав з місця, навіть не зупиняючись.

Внаслідок наїзду потерпілі отримали забої та садна.

Поліція оголосила план “Перехоплення”. З місця ДТП було вилучено фрагменти автомобіля, опитано свідків, перевірено камери інтелектуального відеоспостереження. За декілька годин поліцейські розшукали транспортний засіб, а також встановили, хто перебував за кермом авто. Водієм виявився 33-річний житель Костянтинівки.

Поліція проводить розслідування за цим фактом.

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Нагадаємо, у селі Нерубайське, в Одеській області, водій збив матір з дитиною. Від удару візочок з дитиною відкинуло на узбіччя, сам же водій з'їхав у кювет. Маму з дитиною забрала “швидка” з місця події.

Проти водія відкрили кримінальне провадження за ст. 286 ч. 1 ККУ. За скоєне йому загрожує до 3 років позбавлення волі.

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