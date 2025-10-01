Навіть паспорт РФ не врятував: на Бєлгородщині затримали ветерана АТО, який став "лояльним" росіянином

У РФ затримали українця, який воюва у складі ЗСУ шість років тому. / © ТСН.ua

Путінський режим не йме віри жодному українцеві — навіть тим, хто хоче здаватися абсолютно лояльним до РФ. Так, у Бєлгородській області затримали українця, що вже отримав російський паспорт і деякий час проживав у РФ. Як виявилося, чоловік воював під час АТО на боці ЗСУ.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Окупанти «рознюхали», що у лютому 2019 року чоловік підписав контракт про проходження служби у 46-му окремому штурмовому батальйоні «Донбас», заснованому добровольцями з Донецької області ще у 2014 році, на посаді стрільця-помічника гранатометника 3-ї штурмової роти.

З того часу і до листопада того ж року він брав участь в Операції об’єднаних сил (ООС) у районі міста Попасна Луганської області.

Згодом з невідомої причини чоловік переїхав до РФ і отримав російське громадянство. Тепер росіяни звинувачуть українця в участі «в терористичній спільноті».

Українська сторона цю інформацію наразі не коментує.

