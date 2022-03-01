Навіть природа за нас: для висадки російського десанту на березі Чорного моря з’явилася перешкода

Навіть природа за нас: для висадки російського десанту на березі Чорного моря з’явилася перешкода

Найближчої доби російським окупантам заважатиме шторм.

У Генеральному штабі ЗСУ вважають малоймовірним десантування російських загарбників на чорноморському побережжі України упродовж вівторка, 1 березня.

Як повідомили на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ, перешкодою для цього буде шторм.

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“В акваторії Чорного моря, в зв’язку з несприятливими погодними умовами, проведення морської десантної операції у найближчу добу є малоймовірним”, - йдеться у повідомленні.

За даними українських військових, більша частина корабельного угруповання Чорноморського флоту РФ через штормову погоду перебуває у пунктах базування.

Нагадаємо, російські окупанти не залишають спроб висадити морський десант в районі Маріуполя, який вже кілька днів є однією з найгарячіших точок у Донецькій області.

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