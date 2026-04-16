"Навіть тривоги не почули": батько 11-річного Максима показав кімнату, де загинув його син

Атака РФ на Київ 16 квітня / © Київська міська прокуратура

Реклама

Кількість загиблих у столиці внаслідок чергової масованої ракетної атаки РФ зросла до чотирьох осіб, серед них — 11-річний Максим. Загалом у місті зафіксовано 62 постраждалих.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Трагедія сталася в одній із кімнат житлового будинку. За словами батька загиблого, родина не встигла зреагувати на небезпеку через швидкість удару.

Реклама

«Ми навіть тривоги не почули, коли все це сталося, не встигли зреагувати та вибігти. Ракета прилетіла, вбила сина в тій кімнаті. Він був трохи далі від вікна. Той, хто був безпосередньо біля вікна, залишився живим», — розповів чоловік.

Батько також поділився, що минулі вихідні родина провела разом, святкуючи Великдень у повному складі.

Атака РФ по Києву 16 квітня — що відомо

Нагадаємо, нічна атака Росії на Київ призвела до численних жертв та руйнувань. Станом на ранок підтверджено загибель чотирьох людей: двох чоловіків, жінки та 12-річної дитини. Рятувальні служби працювали у посиленому режимі, дістаючи людей із понівечених будівель.

Окрім цього, унаслідок нічної атаки РФ у Києві зазнав руйнувань автоцентр, де були представлені автомобілі та мототехніка відомих брендів. Відомо про загиблих.

Реклама

