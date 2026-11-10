"Навіть в Антарктиді": де Зеленський готовий зустрітися з Путіним — постпред України в ООН відповів

Володимир Зеленський і Путін / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський відкритий до проведення зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним у будь-якому куточку планети, однак візит до Москви повністю виключений.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник, передають Новини.LIVE.

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За словами дипломата, переговорам можна надати будь-який географічний майданчик — зокрема, це може відбутися у Флориді під час грудневого саміту G20 або «навіть в Антарктиді», але не на території країни-агресорки.

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Мельник підкреслив, що російський диктатор все ще живить ілюзії зламати опір українського народу та домогтися повної капітуляції України. Проте постпред наголосив, що жодним надмірним тиском чи шантажем Кремлю не вдасться досягти цієї мети.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним «у будь-якій країні». Водночас Зеленський наголосив, що чекає на кроки президента США Дональда Трампа, який може підштовхнути господаря Кремля до діалогу. За словами українського президента, очільник Білого дому має достатній вплив на «фюрера».

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