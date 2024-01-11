Навів російські ракети на ОВА: мешканця Харкова засудили до довічного ув'язнення - він не розкаявся

У Харкові до довічного позбавлення волі засудили місцевого охоронця, який навів російську ракету на приміщення Харківської ОВА та склади зі зброєю. На суді він провину заперечував та заявляв, що нібито його підставили.

Про це йдеться у вироку Київського районного суду міста Харкова.

Навів ракети на Харківську ОВА, склади зі зброєю та людей

Підозрюваний у державній зраді добровільного погодився працювати з російськими окупантами. Дані він передавав громадянці України, яка є у базі "Миротворця" через підтримку бойовиків "ЛДНР".

Судом встановлено, що охоронець вчинив такі злочини:

28 лютого 2022 року прислав своєму куратору дані про Харківську ОВА з підписом: "Це харківська облдержадміністрація. Тепер там штаб "Азову" і тероборони. Завтра там починають прийом нових бійців. Беруть тільки з досвідом". 1 березня 2022 року російські терористи обстріляли приміщення та вбили 44 людини.

1 березня 2022 року він знову передав окупантам дані про склади зі зброєю з текстом: "Багато нациків. Великі збройові склади. Збройне виробництво. великі склади".

2 березня він здав перебування військових та вимагав від росіян негайно вдарити ракетами по людях.

3 березня він знову здав місце перебування військових та зброї, вимагаючи негайно вбити людей.

13 квітня 2022 року він здав блокпости у Харкові.

15 квітня 2022 року - опорний пункт тероборони.

Також чоловік зневажливо ставився до України та військових, обзивав державу "салорейхом", прославляв російських окупантів та сподівався на захоплення терористичною армією РФ України. Крім того він поширював фейки про "експерименти американських науковців в українських лікарнях". У тому, що окупанти обстрілюють Харків корегувальник російських ракет звинувачував Україну.

Під час обшуку в помешканні підозрюваного правоохоронці вилучили зброю та проросійські матеріали.

Що сказав підозрюваний

На суді підозрюваний заявив, що зброю він дійсно зберігав, оскільки "боявся мародерів".

У тому, що він корегував російські удари та вчинив державну зраду, провину не визнав. Він заявив, що був зареєстрованим на одному із російських форумів для "перегляду новин та фільмів", бо мав у РФ родичів.

Чоловік переконував суд, що нібито профіль у забороненій соцмережі "Вконтакте" не його, бо "доступ до його комп'ютера та телефону могли мати інші люди".

Російський корегувальник / Фото: Офіс Генерального прокурора

На суді фахівець пояснив, що реєстрація у російських соцмережах неможлива без вказування номеру телефону або електронної пошти. Акаунт підозрюваного був прив'язаний до номеру телефону, що доводить те, що він сам зареєструвався.

"Користування такою сторінкою іншою особою можливо лише за умови повідомлення їй логіну та паролю. Теоретично отримання доступу іншої особи до сторінки шляхом злому є можливим, але у такому разі на вказаний користувачем номер телефону приходить про це смс-повідомлення, використання клону номеру телефону є малоймовірним", - йдеться у матеріалах справи.

Вирок суду

Суд проаналізував докази проти підозрюваного та визнав його винним за ч.2 ст.111, ч.2 ст.436-2, ч.1 ст.263, ч.1 ст.263-1 ККУ.

Жителя Харкова засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Миколаєві до 9 років позбавлення волі засудили чоловіка, який здав позиції ЗСУ та хотів воювати за Росію після окупації його міста.

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