Навів російські С-300 на багатоповерхівку у Запоріжжі: в Україні засудили зрадника

Для вербування фігуранта окупанти залучили його знайомого.

Зрадник, що навів російські С-300 на багатоповерхівку у Запоріжжі, отримав 15 років тюрми.

Про це інформує СБУ.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін отримав агентурної мережі ФСБ, який коригував повітряні атаки РФ на Запоріжжя.

За його "наведенням" 18 жовтня 2023 року російські загарбники вдарили ракетами С-300 по багатоквартирному будинку у центрі міста. Тоді внаслідок ворожого обстрілу загинуло 5 людей, ще 5 – отримали важкі поранення.

СБУ викрила зрадника

"Як встановило розслідування, засудженим є ідеологічний прихильник рашизму. У жовтні 2023 року чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, який прибув на ротацію до тимчасово окупованого Дніпрорудного, що на Запоріжжі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для вербування фігуранта окупанти залучили його знайомого – підприємця, який перебуває на тимчасово захопленій частині території регіону і співпрацює з російською спецслужбою.

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З метою конспірації ворожий агент обрав собі оперативний псевдонім "Палестинець" та створив анонімний чат у Телеграм-каналі.

"Для збору розвідданих він організував власну групу інформаторів, до якої увійшло четверо мешканців обласного центру. Серед них – працівник міськводоканалу і торговий представник приватної компанії, які регулярно їздили містом", - йдеться у повідомленні.

При особистих зустрічах зловмисники разом розпивали алкогольні напої, російський агент випитував "потрібну" інформацію під час довірливих розмов про ситуацію в Запоріжжі.

СБУ викрила зрадника

Під час обшуків в оселях затриманого агента СБ та його інформаторів вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

На підставі зібраних доказів суд визнав "Палестинця" винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, минулого року співробітники Служби безпеки України знешкодили 47 агентурних мереж.

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