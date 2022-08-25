Навколо Запорізької АЕС були зафіксовані пожежі та дим: що каже влада (супутникові фото)

Біля Запорізької АЕС в Енергодарі, що залишився без світла через обстріли, зафіксоване сильне задимлення. Також видно осередки загоряння.

Про це свідчать супутникові знімки ЗАЕС, зроблені компанією Planet Labs і Європейським космічним агентством.

Про це пише CNN.

Так, на опублікованих кадрах видно вогонь та дим біля атомної електростанції.

Відповідні супутникові фото були зроблені 24 серпня о 10:39, 11:30 і 11:35 за місцевим часом. Супутник зафіксував вогонь, що збільшується на південь від АЕС, і дим над північною частиною комплексу.

Ситуацію з пожежами прокоментував голова Запорізької ОВА Олександр Старух у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Пожежі, які виникли, становлять загрозу для ліній електромереж, які виводять енергію з атомної станції. В Енергодарі, на щастя, працюють підрозділи наших рятувальників. Вони доклали всіх можливих і неможливих зусиль, відповідно ліквідували загоряння і забезпечили функціонування часткове електромереж. Потроху відновлюється і електропостачання, і водопостачання в місті", – повідомив голова області.

Фото: Planet Labs

Фото: European Space Agency

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії відбулося повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

Ввечері в МАГАТЕ повідомили, що Запорізька АЕС відновила з’єднання з енергосистемою України, проте всі 6 енергоблоків залишаються відключеними.

Ми на крок ближче до апокаліптичного сценарію: що відбувається з відключенням ЗАЕС

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