Навкулачки сперечалися, хто сяде за кермо: у Польщі затримали п'яних українців

Навкулачки сперечалися, хто сяде за кермо: у Польщі затримали п'яних українців

Жінка і чоловік побилися через право кермувати авто, перебуваючи удвох у нетверезому стані.

У Польщі у місті Равич Великопольського воєводства затримали двох нетверезих українців, які влаштували на дорозі сварку й ДТП.

Про це повідомляє rawicz24.pl.

Зазначається, що двоє людей - чоловік і жінка - почали з'ясовувати стосунки навкулачки біля позашляховика через право сісти за кермо. Жінка наполягала сісти собі, її чоловік заперечував. Сварку побачила інша водійка, яка проїздила повз, і вийшла, щоб спробувати припинити конфлікт.

В цей час учасниця сварки вскочила у позашляховик, завела його і рушила, протаранивши заднім ходом чужий Ford Focus. Після цього на місце викликали поліцію.



Як повідомляють правоохоронці, дебоширами виявилися громадяни України. В організмі 33-річної жінки виявили понад 2,9 проміле алкоголю. Також у не було прав. Її 42-річний супутник виявився ще п’янішим. Драгер показав у нього в організмі понад 3,6 проміле алкоголю.



Обох порушників затримали, на них чекатиме суд.

Нагадаємо, що у Польщі відзначився водій з України. Він на "Мерседесі" протаранив поліцейську автівку, а затримати його змогли лише через кілька міст.

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