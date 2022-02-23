"Навмисно стріляли спочатку артилерією, потім "Градами": голова Луганської ОДА розповів про обстріл ТЕС у Щасті

"Навмисно стріляли спочатку артилерією, потім "Градами": голова Луганської ОДА розповів про обстріл ТЕС у Щасті

На думку очільника області, бойовики навмисне цілили у теплоелектростанцію.

У Луганській області бойовики обстріляли з важкого озброєння теплоелектростанцію у місті Щастя. Кілька тисяч людей залишилися без світла, а через обстріли роботу станції поки відновити неможливо.

Про це НВ розповів голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Обстріли продовжуються і, на жаль, вперше за мою каденцію, сьогодні ворог використав вже системи залпового вогню "Град". Обстріляли теплоелектростанцію Щастя. Скоріш за все, найближчим часом не буде можливості її відновити", - говорить Сергій Гайдай.

Він розповідає, що у 2020 році на Луганщині відкрили величезну підстанцію в Кремінній. Вона повністю витримує навантаження, яке зараз треба брати на себе під час відключення Щастинської ТЕС, тож зараз знеструмлені населені пункти, які знаходяться саме в Щасті і поруч з ним.

"Ми намагаємося зробити обвідні канали виведення електрики для того, щоб все ж поновити електроенергію. Але в невеликих населених пунктах, які перебувають в майже в сірій зоні, не вийде відремонтувати, тому що обстріли не дають можливості ремонтникам підійти для проведення робіт". - зазначає очільник Луганської ОДА.

Він додає, що теплоелектростанцію у Щасті бойовики, скоріш за все, обстріляли навмисно.

"Таке враження, що навмисно стріляли спочатку артилерією, потім "Градами" саме для того, щоб станцію розбити. Зараз відновити все те обладнання, яке вони знищили, немає такої можливості взагалі. Навіть у мирний час довелося б витратити багато часу на відновлення", - розповів Гайдай.

Нагадаємо, що 21 лютого президент РФ Володимир Путін своїм указом визнав самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Крім того, Путін розпорядився ввести війська на територію ОРДЛО.

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