Навмисно запустили по них дрони: з'явилися нові деталі загибелі бійців ДСНС у Хмельницькому (фото)

У Хмельницькому внаслідок нічної атаки загинули двоє рятувальників.
У Хмельницькому внаслідок російської атаки дронами в ніч проти 27 лютого загинуло двоє рятувальників ДСНС. Одному із них був лише 21 рік.
Про це інформує пресслужба ДСНС України, а також повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Відомо, що одного із рятувальників звали Владислав Дворак. Загиблий герой був командиром відділення 1 Державної пожежно-рятувальної частини у місті Хмельницький.
Іншого загиблого рятувальнику звуть Сергій Севрук. Надзвичайники ліквідовували наслідки ворожої атаки по цивільних будинках, а потім ворог запустив по них дрон-камікадзе.
"Сьогодні команда МВС України втратила двох рятувальників: 21-річного Владислава Дворака та 31-річного Сергія Севрука. Разом із колегами з ДСНС України вони цієї ночі ліквідовували наслідки атаки російських БПЛА в Хмельницькій області. А потім ворог завдав повторного обстрілу. Умисно по наших героях без зброї. Двоє загинули", - заявив голова МВС.
Ще троє рятувальників отримали поранення. Зараз лікарі надають їм усю необхідну допомогу.
"МВС тужить разом із родинами загиблих. Пам’ятаємо та цінуємо наших героїв. Стоїмо", - підсумував Клименко.
Нагадаємо, вночі 27 лютого армія РФ безпілотниками атакувала Хмельницький. Повідомлялося спершу про 1 загиблого і 4 постраждалих.
Згодом стало відомо, що ще один рятувальник помер у лікарні.
Загалом у ніч проти 27 лютого росіяни атакували Україну 14 "шахедами", 11 - з яких збила ППО.
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