Навмисно запустили по них дрони: з'явилися нові деталі загибелі бійців ДСНС у Хмельницькому (фото)

У Хмельницькому внаслідок російської атаки дронами в ніч проти 27 лютого загинуло двоє рятувальників ДСНС. Одному із них був лише 21 рік.

Про це інформує пресслужба ДСНС України, а також повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Відомо, що одного із рятувальників звали Владислав Дворак. Загиблий герой був командиром відділення 1 Державної пожежно-рятувальної частини у місті Хмельницький.

Іншого загиблого рятувальнику звуть Сергій Севрук. Надзвичайники ліквідовували наслідки ворожої атаки по цивільних будинках, а потім ворог запустив по них дрон-камікадзе.

"Сьогодні команда МВС України втратила двох рятувальників: 21-річного Владислава Дворака та 31-річного Сергія Севрука. Разом із колегами з ДСНС України вони цієї ночі ліквідовували наслідки атаки російських БПЛА в Хмельницькій області. А потім ворог завдав повторного обстрілу. Умисно по наших героях без зброї. Двоє загинули", - заявив голова МВС.

Ще троє рятувальників отримали поранення. Зараз лікарі надають їм усю необхідну допомогу.

"МВС тужить разом із родинами загиблих. Пам’ятаємо та цінуємо наших героїв. Стоїмо", - підсумував Клименко.