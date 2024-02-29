Наводила російські ракети на Харків: СБУ викрила зрадницю

Служба безпеки України викрила зрадницю, яка наводила російські ракети на Харків і чекала на захоплення міста.

Про це інформує пресслужба СБУ.

За даними слідства, зловмисниця була особливо цінним агентом для ворога. Вона, зокрема, виходила на місцевість та перевіряла координати, які їй надсилали росіяни.

Під час дорозвідки зрадниця фотографувала "потрібні" об’єкти та позначала їх на картах Google.

Відповідний "звіт" вона пересилала через месенджер.

"У листуваннях з ворогом агентка закликала частіше обстрілювати Харків, щоб завдати місту максимальних руйнувань. Також вона сподівалась на захоплення обласного центру та його "приєднання" до складу РФ", - йдеться у повідомленні.

Зловмисницю вдалося викрити на початковому етапі її розвідувальної активності. Це дозволило покроково задокументувати її злочинні дії, затримати і тим самим запобігти серії ракетних ударів по місту.

"Фігуранткою виявилася безробітна місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму. Наприкінці 2023 року її дистанційно завербував представник російської розвідки. Зловмисниця пішла на співпрацю з агресором, бо сподівалась, що, у разі захоплення Харкова, отримає «посаду» в окупаційній адміністрації РФ", - додали в СБУ.

Під час обшуків у жінки виявили телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь російської спецслужби.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Раніше ми писали про те, що під Києвом розгорівся новий скандал. Навіть після двох років повномасштабної війни в Україні досі знаходяться унікуми і палкі поціновувачі усього російського. Підлітки влаштували тусу, серед ночі вигукували: “Ахмат - сила” і стріляли у повітря з пістолета. До хлопців вже завітала СБУ та провела профілактичну бесіду.

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