Наводила "Смерчі" на Краматорськ: СБУ затримала коригувальницю ворога

СБУ затримала коригувальницю російської ФСБ, яка була коригувала ракетні атаки окупантів на прифронтові території Донеччини. Зокрема, на своє рідне місто Краматорськ.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Для наведення російських засобів ураження зрадниця збирала інформацію про дислокацію та маршрути переміщення Сил оборони в районі Краматорська. Перш за все вона намагалася виявити локації засобів радіоелектронної боротьби та системи протиповітряної оборони ЗСУ. Крім того, прихильниця росіян обходила місця "прильотів" по соціальній та житловій інфраструктурі міста, аби зафіксувати наслідки влучань та відзвітувати про це ворогу.

Розвідінформація потрібна була армії РФ для підготовки нових атак, а також здійснення повторних ударів по Краматорську. Зокрема, із застосуванням реактивних систем залпового вогню типу "Смерч".

Співробітники СБУ затримали зловмисницю. Коригувальницею виявилась місцева жителька. Жінку росіяни дистанційно залучили до співпраці через її брата, який є бойовиком окупаційних угруповань на сході України. Саме йому ворожа поплічниця передавала зібрану інформацію та медіафайли.

Під час обшуку у помешканні затриманої виявлено ноутбук та мобільний телефон із доказами її підривної діяльності на користь країни-агресора. Зрадниці повідомили про підозру. Їй обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Прихильниці ворога загрожує до 15 років ув'язнення.

Як повідомлялося, зрадників, які навели ракету на кафе в Грозі на Харківщині, викрили працівники Служби безпеки України. Це двоє братів - 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро.

Читайте також: