Наводили ракети на школи та пологові: СБУ знешкодила російську агентуру на Донеччині

Служба безпеки України знешкодила розгалужену російську агентурну мережу, яка наводила ракети на школи та пологові будинки на Донеччині.

Зловмисники збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на території Бахмута і Торецька, повідомили в СБУ.

Вони також передавали ворогу локації електричних підстанцій та соціальних об’єктів, серед яких школи, пологові будинки і студентські гуртожитки. Окупанти планували використати отримані відомості для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських містах.

Фото: СБУ

Серед затриманих - троє місцевих мешканок, яких підконтрольне РФ "МДБ "ДНР" завербувало після початку повномасштабного вторгнення. Вони отримали російські паспорти, які планували використати для виїзду до Росії у разі успішного виконання ворожих завдань.

Для збору розвідінформації агенти особисто обходили територію населених пунктів і робили позначки на електронних картах. Потім отриману інформацію передавали своєму "зв’язковому", який перебуває у тимчасово захопленій Горлівці. А він вже звітував куратору агентурної мережі.

Нею виявилась заступниця керівника підконтрольного РФ місцевого "МДБ "ДНР". Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьований анонімний канал інтернет-звʼязку. Через нього агенти пересилали координати українських об’єктів з фото, відео та детальним описом.

Слідчі повідомили трьом фігуранткам про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила на Миколаївщині колаборанта. Під час окупації Снігурівки чоловік допомагав окупантам "заробляти", продававши награбоване окупантами майно українців.

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