Наводив КАБи на позиції ЗСУ: СБУ затримала коригувальника - скільки років тюрми його загрожує

Зрадник "здавав" ворогу артилеристів ЗСУ, які тримали під вогневим контролем штурмові групи окупантів.

СБУ затримала коригувальника, який наводив російські "КАБи" на позиції Сил оборони на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба СБУ у четвер, 18 липня.

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"Зловмисник передавав геолокації артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що атакують на східному фронті. Також він намагався встановити координати ППО, яка прикриває сухопутні підрозділи українських військ в районі Костянтинівки. Отримані відомості коригувальник направляв у спеціалізовану групу російської розвідки у месенджері Телеграм", - встановила СБУ.

Його затримали ході оперативної комбінації, коли він перетинав блокпост Сил оборони.

За даними слідства, фігурантом є 49-річний місцевий житель, ідейний прихильник рашизму. Для збору розвідданих він обходив місцевість та фіксував локації потенційних цілей.

Під час обшуків у затриманого виявлено мобільний телефон із доказами його злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

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