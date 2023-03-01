Наводив ракети на цивільних на Донеччині: СБУ затримала інформатора російської воєнної розвідки

Служба безпеки України затримала інформатора російської воєнної розвідки, який наводив ворожі ракети на цивільні об’єкти Донеччини.

Зловмисник збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на Авдіївському напрямку, повідомили в СБУ.

Також він передавав агресору координати об’єктів соціальної інфраструктури у Покровському районі Донеччини.



Отримані відомості чоловік "зливав" на підконтрольні бойовикам анонімні Телеграм-канали. Розвідінформацію окупанти використовували для підготовки та проведення прицільних ракетно-артилерійських ударів по українських містах.

Ворожим інформатором виявився мешканець Мирнограда, який підтримав збройну агресію РФ проти України. Свої прокремлівські погляди він оприлюднював через заборонені соцмережі. Таким чином потрапив у поле зору російської воєнної розвідки, яка дистанційно залучила його до підривної діяльності.



Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявили мобільні телефони із доказами листування з агресором. Слідчі повідомили йому про підозру. Зараз зловмисник перебуває під вартою.

Нагадаємо, на Київщині затримали 21-річну дівчину, яка продавала жінок віком від 17 до 35 років в сексуальне рабство закордон, зокрема в Литву, ОАЕ та Монако.

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