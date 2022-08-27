"Наводив" ракетні удари по школах Миколаєва: СБУ затримала чергового зрадника

Служба безпеки України затримала чергового російського агента, який допомагав ворогові завдавати удари по містах України.

Так, упійманий зрадник "наводив" ракетні удари по школах Миколаєва. Він надавав російським солдатам точні координати освітніх закладів міста для так званих "залякувальних" обстрілів. Крім того, він збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України на півдні.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що за "наводкою" путінського прихильника у Миколаєві зруйновано та пошкоджено декілька об’єктів військової інфраструктури та завдано нищівного удару по двох школах.

Правоохоронц втсановили, що зрадник був активним учасником дискусій у Телеграм-каналах антидержавного спрямування. У своїх дописа він не приховував своїх проросійських поглядів і відверто просував російські наративи.

Кіберфахівці СБУ встановили, що українця завербував кадровий співробітник воєнної розвідки агресорки РФ після початку вторгнення.

Під час обшук в затриманого виявили мобільний телефон, який чоловік використовував для комунікації з російським координатором.

Зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, наголосили в СБУ.

Як повідомлялося, у столиці викрили агентурну мережу російських спецслужб, яка у перші дні повномасштабної війни координувала наступ військ на Київ. Агентами виявилися місцеві мешканці віком 35-45 років.

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