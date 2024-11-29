Наводив російські ракети на оборонні заводи Харкова: суд виніс вирок зраднику

Контррозвідка СБУ викрила фігуранта і затримала його під час спецоперації в обласному центрі у вересні 2023 року.

Працівник місцевої фармацевтичної компанії під виглядом робочих поїздок збирав інформацію про військові об'єкти, серед яких були оборонні підприємства.

Про це повідомила Служба Безпеки України.

Він також їздив по Харкову та робив скриншоти з мапи, де було вказано, яку територію він проїхав. На зображенні чоловік помічав зафіксовані ним українські блокпости, бліндажі, укріплення та інші військові об’єкти.

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При обшуку в його помешканні та автомобілі вилучили мобільні телефони зі схемами розташувань потенційних цілей, які він намагався передати ФСБ.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому призначили покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, провідний інженер енергетичного підприємства, яке належить до критичної інфраструктури, за інформацією правоохоронців, оформлював липове бронювання військовозобов’язаних. Йому оголошено підозру.

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